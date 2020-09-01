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"Європейська Солідарність" вимагає повернути кошти освітянам і захистити педагогів від епідемії

Фракція реєструє законопроєкт про повернення коштів на освіту і забезпечення засобами захисту освітніх закладів. 

"Європейська Солідарність" вимагає повернути кошти освітянам і захистити педагогів від епідемії
Фото: eu-ua.org

Фракція "Європейська Солідарність" зареєструвала законопроєкт про повернення коштів на освіту і забезпечення засобами захисту освітніх закладів. 

Про це під час виступу у Верховній Раді сказала народна депутатка з фракції "Європейська Солідарність", голова комітету з питань інтеграції України з ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе, повідомили у пресслужбі "ЄС"

Вона нагадала, що уряд Зеленського забрав 5 мільярдів гривень з освіти, натомість кошти з фонду боротьби з COVID-19 спрямовані на передвиборчий піар партії влади. В результаті 1 вересня у розпал пандемії школи відкрилися без засобів захисту, наражаючи на небезпеку і дітей, і вчителів.

"Європейська Солідарність" реєструє законопроєкт про повернення коштів на освіту і забезпечення засобами захисту освітніх закладів", – зазначила Климпуш-Цинцадзе.

Документ передбачає страхування життя та здоров’я педагогічних та науково-педагогічних працівників на період епідемії коронавірусу; додаткові доплати до заробітної плати педагогічним та науково-педагогічним закладам, які безпосередньо організовують освітній процес на період епідемії у розмірі 100 відсотків заробітної плати. А також забезпечення освітян сертифікованими засобами індивідуального захисту.

Климпуш-Цинцадзе зазначила, що невиконання бюджету і ненадходження з митниці почалися задовго до пандемії. 

"Замість обіцяного збільшення робочих місць ми сьогодні отримуємо тисячі нових безробітних. Жорсткі карантинні обмеження на початку пандемії вбили малий і середній бізнес. А зараз, коли ситуація погіршується в порівнянні з весною, розумні карантинні обмеження більше не запроваджуються", – зауважила вона.

Нардепка також закликала президента Зеленського повернутися до своїх конституційних обов’язків. "Йому є час ходити розносити пошту, є час ходити на футбол, але нема часу займатися прямим конституційними обов’язками", – зауважила депутатка.

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