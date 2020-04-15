Если допустить дефолт, демонтаж страны будет чисто техническим вопросом, - Иванна Климпуш-Цинцадзе

Если действующая власть допустит дефолт, то демонтаж страны будет чисто техническим вопросом. Коломойский заинтересован обанкротить страну и затем скупить ее за бесценок.

Об этом сказала народный депутат фракции «Европейская Солидарность», глава комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе в своем видеоблоге.

"Уже даже провалы и предательская политика власти не впечатляют так, как то, что несмотря на все это им через СМИ удается задурманивать людям головы и напускать в глаза туман. Буквально вчера КМИС обнародовал свое новое исследование. Как по мне, он просто показывает картину абсурда общественного мнения в Украине. Вдумайтесь, 65% наших граждан считает, что власть не справилась с обеспечением больниц тестами. 70% граждан Украины считает, что власть не справилась с обеспечением защитными средствами наших медиков. И одновременно 46% наших граждан считает, что власть успешно справляется с борьбой с коронавирусом. И те же 46% считают, что нам не стоит продолжать сотрудничество с МВФ", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

По ее мнению, это означает, что половину населения Украины новейшие политики убедили в том, что черное - это белое.

"Людей убеждают в том, что дефолт - это прощение всех долгов. Так раз - и ты уже никому ничего не должен. Некий экшн от создателей «конца эпохи бедности» и «сделаем их вместе». На самом деле при дефолте людей ждет не телевизионное, а реальное обнищание. Потому что это будет возвращение в 90-е, которые, слава Богу, многие не застали, а некоторые, к сожалению, забыли", - отметила Климпуш-Цинцадзе.

Депутат подчеркнула, что Игорь Коломойский заинтересован обанкротить страну и затем скупить все за бесценок.

"Вот Коломойский хорошо помнит, он заинтересован обанкротить страну, а потом скупать ее за бесценок. Он хочет возвращения купонов. Так, доллар тогда будет точно по 8, только 8 тысяч. И тогда те, кто вывел миллиарды из Украины, сможет покупать ее оптом. И пусть вас не радует такое волшебное иностранное слово «эмиссия», которой вас обещают спасать. Потому что эмиссия - это печатный станок, и мы хорошо помним, как она работает. Это означает, что цены будут расти утром, в обед и вечером. Что мы будем вынуждены заплатить за хлеб кучу денег, которая будет больше, чем тот же хлеб. И не надо думать как все будет. Потому что есть живой реальный пример из нашего недавнего прошлого. Помните такое слово - квадриллион. Так вот, в Украине 1996 году доходная часть бюджета составила 2 квадриллиона 390 триллионов карбованцев. Цены с 1991 по 1996 год в Украине выросли в 95 тысяч раз, а доллар стоил 176 тысяч купонокарбованцев. Так вот, если такой сценарий власть будет реализовывать, то на самом деле демонтаж страны останется уже чисто техническим вопросом", - добавила Иванна Климпуш-Цинцадзе.