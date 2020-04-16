«Чистый четверг» в Раде: торги и очередной союз «слуг» и ОПЗЖ

«Слуга народа» вместе с внефракционными и частью депутатов ОПЗЖ кардинальным образом изменили нормы регламента, урезав конституционное право нардепов вносить поправки во время рассмотрения законопроектов. Пока что с одной целью – ускорить принятие «антиколомойского » закона о банках уже на следующей неделе. О всех подробностях с закулисными договоренностями – в репортаже LB.ua.

Фото: nus.org.ua

Команда: «ускориться»

16 апреля депутаты уже второй раз за неделю собрались на внеочередное заседание. Ключевым вопросом стал законопроект об изменении процедуры рассмотрения и принятия законов. Главная цель соответствующего законопроекта 1043 (О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по противодействию злоупотреблением правами народных депутатов Украины в ходе законодательной процедуры) – ускорить принятие скандального т.н. «антиколомойского» закона о банках.

Ко второму чтению депутаты подали больше 16 тысяч поправок. Рассмотрение «по старым правилам» (когда каждая правка для начала рассматривается профильным комитетом, а затем голосуется в сессионном зале) могло затянуться до осени. И перечеркнуть возможность получения кредитов от МВФ (требующего принятия закона, который бы поставил крест на всех попытках Игоря Коломойского вернуть себе «Приватбанк») – около $11 млрд.

Посему, решили поменять правила игры. За основу взяли законопроект, зарегистрированный депутатами «Слуги народа» еще летом. По словам замглавы фракции «СН» Евгении Кравчук, это инструмент в борьбе с «поправочным спамом». В случае, когда к законопроекту вносится больше поправок, чем в нем есть пунктов, но не менее 500 поправок, то он может рассматриваться по специальной процедуре. Инициировать эту «спецпроцедуру» получают право не менее 150 депутатов. Затем решение о применении этой процедуры парламент должен проголосовать минимум 226 «за». А сама процедура означает, что каждая фракция и группа сможет настаивать на рассмотрении всего лишь 5-ти поправок, а внефракционные депутаты – на рассмотрении только 1 неучтенной поправки комитетом.

«После этого профильному комитету дается 2 дня, чтобы подготовить новую сравнительную таблицу с поправками ко второму или «финальному» чтению. При рассмотрении законопроекта на представление каждой поправки депутату будет даваться около 2 минут», – объясняла Кравчук.

Фото: facebook/Евгения Кравчук

То есть «Слуга народа» (248 «штыков») без помощи других фракций сама сможет её ввести, а вот оппозиционные – нет. Это и вызвало опасения фракций ОПЗЖ (44 депутата), «Европейская солидарность» (27), «Батькивщина» (24), «Голос» (20), групп «За будущее» (22) и «Доверие» (17).

В оппозиции напомнили о решении КСУ от 28.02.2018 по признанию неконституционным т.н. «языкового закона Колесниченко-Кивалова» на основании нарушений не только норм регламента, но и Конституции, в которой четко прописаны права депутатов подавать свои правки без каких-либо количественных ограничений.

Затяжные торги

Само внеочередное заседание в 13-00 началось с объявления Дмитрием Разумковым перерыва по требованию «Батькивщины» и группы «За будущее» для консультаций с руководством Рады.

Фракция Тимошенко потребовала рассмотреть их законопроект по банкам, а также создать временную следственную комиссию по заявлениям экс-министра финансов Уманский, который в интервью LB.ua он рассказал о «скрутках» НДС и недопоступлениях в бюджет.

В то время как руководство фракций совещалось, монобольшинство продолжало поиск дополнительных голосов – среди «слуг» 30-40 депутатов выступили против принятия изменений в Регламент.

«У нас «за» где-то 205. «Европейская солидарность» готова голосовать, но мы с ними не хотим. Поэтому договорились о поддержке группы мажоритарщиков «Доверие». Также с частью ОПЗЖ в обмен на то, что мы поддержим одно любое их предложение», – рассказал LB.ua источник в руководстве «СН».

Объявленных изначально 30 минут для «консультаций» не хватило. И только через почти два часа внеочередное заседание таки стартовало с жесткого заявления оппозиционных фракций.

«Европейская солидарность» от имени Артура Герасимова с трибуны заявила о готовности поддержать закон, но только с предложенной ими правкой о временном ограничении действия новых регламентных норм «на время карантина плюс месяц».

«Мы готовы были подставить плечо большинству, чтобы дать возможность принять «антиколомойский» закон о банках. Но нет. Наши предложения не учли», – рассказывал он, предупреждая, что действие такой версии регламента без ограничения во времени и как исключительная норма – прямой путь к уничтожению демократии и парламентаризма.

Его поддержал глава «Голоса» Сергей Рахманин: «Этот закон, естественно, как временная мера – это возможно. Позиция наша не поменялась. Закон изначально должен приниматься как временный».

Фото: facebook/Владимир Струмковский

Перед голосованием Дмитрий Разумков также заявил, что этот законопроект будет временным. Впрочем, для этого нужно будет проголосовать отдельно на одном из следующих заседаний парламента.

Итог – 242 «за»: 204 «слуги» из 248, ОПЗЖ – 15, внефракционные – 10, группа «Доверие» – 13.

Подставивший «слугам» плечо глава фракцию ОПЗЖ Юрий Бойко назвал очередной ситуативный союз с властью «необходимостью спасения страны».

В ответ на это Иван Крулько из «Батькивщины» назвал союз «слуг» и ОПЗЖ «уже системным».

Учитывая новые регламентные реалии, глава профильного комитета и депутат «Слуги народа» Даниил Гетманцев спрогнозировал принятие закона о банках во втором чтении и в целом уже до конца следующей недели.