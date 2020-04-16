«Чистый четверг» в Раде: торги и очередной союз «слуг» и ОПЗЖ

Команда: «ускориться»
16 апреля депутаты уже второй раз за неделю собрались на внеочередное заседание. Ключевым вопросом стал законопроект об изменении процедуры рассмотрения и принятия законов. Главная цель соответствующего законопроекта 1043 (О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по противодействию злоупотреблением правами народных депутатов Украины в ходе законодательной процедуры) – ускорить принятие скандального т.н. «антиколомойского» закона о банках.
Ко второму чтению депутаты подали больше 16 тысяч поправок. Рассмотрение «по старым правилам» (когда каждая правка для начала рассматривается профильным комитетом, а затем голосуется в сессионном зале) могло затянуться до осени. И перечеркнуть возможность получения кредитов от МВФ (требующего принятия закона, который бы поставил крест на всех попытках Игоря Коломойского вернуть себе «Приватбанк») – около $11 млрд.
Посему, решили поменять правила игры. За основу взяли законопроект, зарегистрированный депутатами «Слуги народа» еще летом. По словам замглавы фракции «СН» Евгении Кравчук, это инструмент в борьбе с «поправочным спамом». В случае, когда к законопроекту вносится больше поправок, чем в нем есть пунктов, но не менее 500 поправок, то он может рассматриваться по специальной процедуре. Инициировать эту «спецпроцедуру» получают право не менее 150 депутатов. Затем решение о применении этой процедуры парламент должен проголосовать минимум 226 «за». А сама процедура означает, что каждая фракция и группа сможет настаивать на рассмотрении всего лишь 5-ти поправок, а внефракционные депутаты – на рассмотрении только 1 неучтенной поправки комитетом.
«После этого профильному комитету дается 2 дня, чтобы подготовить новую сравнительную таблицу с поправками ко второму или «финальному» чтению. При рассмотрении законопроекта на представление каждой поправки депутату будет даваться около 2 минут», – объясняла Кравчук.
То есть «Слуга народа» (248 «штыков») без помощи других фракций сама сможет её ввести, а вот оппозиционные – нет. Это и вызвало опасения фракций ОПЗЖ (44 депутата), «Европейская солидарность» (27), «Батькивщина» (24), «Голос» (20), групп «За будущее» (22) и «Доверие» (17).
В оппозиции напомнили о решении КСУ от 28.02.2018 по признанию неконституционным т.н. «языкового закона Колесниченко-Кивалова» на основании нарушений не только норм регламента, но и Конституции, в которой четко прописаны права депутатов подавать свои правки без каких-либо количественных ограничений.
Затяжные торги
Само внеочередное заседание в 13-00 началось с объявления Дмитрием Разумковым перерыва по требованию «Батькивщины» и группы «За будущее» для консультаций с руководством Рады.
Фракция Тимошенко потребовала рассмотреть их законопроект по банкам, а также создать временную следственную комиссию по заявлениям экс-министра финансов Уманский, который в интервью LB.ua он рассказал о «скрутках» НДС и недопоступлениях в бюджет.
В то время как руководство фракций совещалось, монобольшинство продолжало поиск дополнительных голосов – среди «слуг» 30-40 депутатов выступили против принятия изменений в Регламент.
«У нас «за» где-то 205. «Европейская солидарность» готова голосовать, но мы с ними не хотим. Поэтому договорились о поддержке группы мажоритарщиков «Доверие». Также с частью ОПЗЖ в обмен на то, что мы поддержим одно любое их предложение», – рассказал LB.ua источник в руководстве «СН».
Объявленных изначально 30 минут для «консультаций» не хватило. И только через почти два часа внеочередное заседание таки стартовало с жесткого заявления оппозиционных фракций.
«Европейская солидарность» от имени Артура Герасимова с трибуны заявила о готовности поддержать закон, но только с предложенной ими правкой о временном ограничении действия новых регламентных норм «на время карантина плюс месяц».
«Мы готовы были подставить плечо большинству, чтобы дать возможность принять «антиколомойский» закон о банках. Но нет. Наши предложения не учли», – рассказывал он, предупреждая, что действие такой версии регламента без ограничения во времени и как исключительная норма – прямой путь к уничтожению демократии и парламентаризма.
Его поддержал глава «Голоса» Сергей Рахманин: «Этот закон, естественно, как временная мера – это возможно. Позиция наша не поменялась. Закон изначально должен приниматься как временный».
Перед голосованием Дмитрий Разумков также заявил, что этот законопроект будет временным. Впрочем, для этого нужно будет проголосовать отдельно на одном из следующих заседаний парламента.
Итог – 242 «за»: 204 «слуги» из 248, ОПЗЖ – 15, внефракционные – 10, группа «Доверие» – 13.
Подставивший «слугам» плечо глава фракцию ОПЗЖ Юрий Бойко назвал очередной ситуативный союз с властью «необходимостью спасения страны».
В ответ на это Иван Крулько из «Батькивщины» назвал союз «слуг» и ОПЗЖ «уже системным».
Учитывая новые регламентные реалии, глава профильного комитета и депутат «Слуги народа» Даниил Гетманцев спрогнозировал принятие закона о банках во втором чтении и в целом уже до конца следующей недели.