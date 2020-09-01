Нардепа Лероса виключили з фракції за критику Зеленського

Народного депутата Гео Лероса виключили з фракції "Слуга народу" після критики президента Володимира Зеленського.

Повідомлення про це опубліковане на офіційній сторінці партії у фейсбуці.

"Повідомляємо, що за результатами збору підписів більшістю голосів народних депутатів ухвалено рішення про виключення Лероса Гео Багратовича з числа членів фракції політичної партії «Слуга Народу» у Верховній Раді України", - сказано в ньому.

Рішення було ухвалене без засідання фракції - після збору підписів нардепів.

"Підписів «за» було більш як 150. Група Дубінського підписи не поставила", - повідомили джерела LB.ua.

У коментарі LB.ua Лерос розповів, що з Офісу президента почали телефонувати іншим фракціям, просити, щоб "ніколи більше не давали перерву мені (для виступу. - Ред.), по-друге, Подоляк намагався зв’язатися з каналами, - власне, стандартні підходи".

"Я юридично не знаю, чи має вагу, що без засідання фракції це робиться, але я залишаюся народним депутатом, я як публічно висловлював свою позицію, так і буду", - заявив Лерос.

Він додав, що наразі не планує долучатися до інших фракцій чи депутатських груп.

"Були люди, які підійшли і сказали, що не поставили підписи. Але було близько 10 людей, які сказали, що вони повністю розділяють те, що я сказав, але ми підписали, тому що на нас почали тиснути і ставили питання, що в майбутньому теж можуть виключити, якщо не підпишемо", - розповів нардеп.

За його словами, це різні люди з різних комітетів та "груп впливу".

"Неправильно тримати депутатів за бидло і за собак, які за рішенням Офісу щось роблять. Треба поважати людей все- таки. А те, що зараз через коліно переламав - це не демократичний підхід", - додав Гео Лерос.

Раніше "Слуга народу" зібрала понад 70% підписів за виключення Лероса з фракції за критику Зеленського.

Сьогодні після відкриття четвертої сесії парламенту Лерос під час виступу з трибуни відповів на вчорашню заяву президента Володимира Зеленського про “мікробів” у партії СН.

Зеленський під час виступу на з’їзді партії “Слуга народу” заявив, що деякі люди забули, для чого потрапили в парламент. “Вони мікроби, вони бактерії в вашому здоровому організмі, але, на щастя, їх дуже мало, і вони слабкі”.

Лерос же заявив, що “Зеленський злився зі старою системою”.

“Саме ви своїми мікробами та бактеріями брехні заразили цілу країну, згаявши шанс великої держави, обмінявши його на конверти від олігарха. Ви здали країну в оренду цим олігархам, чим самі собі підписали вирок", - заявив Лерос.

Нагадаємо, що 9 березня Лерос виклав у фейсбуці відео, на яких людина, схожа на Дениса Єрмака (брата голови Офісу президента), проводить переговори про працевлаштування неназваних осіб на посади в органах влади. У відповідь голова ОПУ звернувся в СБУ і Держбюро розслідувань, щоб встановити походження відео, і звинуватив Лероса в помсті за зрив кадрового призначення. Імені цієї людини він не назвав, але 3 березня, за день до відставки, Кабмін Гончарука намагався призначити заступником міністра інфраструктури Іллю Сагайдака, колишнього заступника голови КМДА Віталія Кличка.

Андрій Єрмак вважає, що публікація відео з його братом була "спланованою акцією перед позачерговим засіданням Верховної Ради", а у Лероса "був особистий мотив". Брат Єрмака назвав оприлюднені Леросом відео "нарізкою з вирваним контекстом".

Президент Володимир Зеленський назвав депутата від "Слуги народу" Гео Лероса аферистом.

У серпні Лерос заявив, що невідомі особи спалили його авто, припарковане біля будинку.