Україна погодилася провести спільну перевірку наших позицій з представниками окупантів, - Казанський

Спостерігачі ОБСЄ підтвердили, що порушень українською стороною умов перемир'я не було.

Українська сторона в Тристоронній контактній групі погодилася провести спільну перевірку українських позицій в районі села Шуми з представниками російських бойовиків.

Про це повідомив у Facebook журналіст Денис Казанський, який є членом української делегації в Тристоронній контактній групі.

"Незважаючи на те, що спостерігачі ОБСЄ підтвердили, що порушень українською стороною умов перемир'я не було, наша сторона якось погодилася провести спільну перевірку наших позицій в районі села Шуми з представниками російських бойовиків", - написав Казанський.

Журналіст зазначив, що згідно з заявою на сайті Офісу президента, мова йде тільки про село Шуми.

"Якби така перевірка була взаємною, а наші представники також могли б перевірити позиції опонента - нам би не страшно. Але, згідно з заявою на сайті Офісу президента, мова йде тільки про Шуми. І це дивно, як від нашого командування також були заяви, що бойовики будують нові укріплення і бліндажі. Зокрема, така заява була зроблена 8 вересня. Логічно було б, якби наші представники також перевірили ці позиції разом з ОБСЄ", - зауважив Казанський.

Нагадаємо, сьогодні відбулося позачергове засідання Тристоронньої контактної групи у форматі відеоконференції. Зустріч провели з метою недопущення зриву "всеосяжного перемир'я".