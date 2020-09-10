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Турчинов висловився про "спільну інспекцію" українських позицій з представниками окупантів

Турчинов підкреслив, що ніхто не має права перекреслювати норми Конституції. 

Турчинов висловився про "спільну інспекцію" українських позицій з представниками окупантів
Фото: Макс Левин

Колишній секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Турчинов прокоментував згоду української влади на "спільну перевірку" українських позицій біля Шумів разом з представниками окупантів.

Він зазначив, що проросійські угрупування порушили режим перемир'я та безкарно обстріляли українські позиції, вбивши та поранивши захисників. Про це Турчинов написав у Facebook.

"Українська влада замість того, щоб поставити на місце знахабнілих злочинців, через представників президента в ТКГ принизливо запропонували їм “проінспектувати наші позиції", - зауважив він.

Турчинов підкреслив, що ніхто не має права перекреслювати норми Конституції та українського законодавства, а також руйнувати основи національної безпеки, відкривати для ворога позиції та принижувати захисників країни.

"Замість твердої відповіді агресору та захисту української землі чинна влада, ховаючись за розмови про «мир», нав‘язує нам повзучу капітуляцію. Це неприпустимо і повинно бути зупинено!" - заявив він.

Нагадаємо, що вчора на засіданні Тристоронньої контактної групи домовилися про "спільне інспектування в районі населеного пункту Шуми за участю представника координатора від ОБСЄ".

В Офісі президента заявили, що прояв присутності бойовиків буде "вкрай обмеженим" і це "стане ще одним аргументом на користь правоти України".

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