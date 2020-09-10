У Запоріжжі поліція викрила масову зміну виборчих адрес

У Запоріжжі поліція викрила спробу масової зміни виборчих адрес, що може бути підставою для фальсифікацій під час проведення місцевих виборів.

Про це повідомляють на сайті Нацполіції.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом подання до органу ведення Державного реєстру виборців неправдивих відомостей.

Правоохоронці встановили, що з 5 вересня в Запорізькому відділенні ведення реєстру виборців свої виборчі адреси змінили понад 400 мешканців міста, 76 із яких прибули до цього відділення 9 вересня.

Правоохоронці провели опитування громадян, які перебували в приміщенні.

"Вони пояснили, що бажають змінити виборчі адреси з основного місця мешкання в місті Запоріжжі до інших населених пунктів, розташованих на території району. Однак усі опитані називали непереконливі та плутані причини своїх дій", - зазначили в НПУ.

Працівники поліції встановили особу координатора виборців. Ним виявився 29-річний житель Запоріжжя, який пропонував гроші за зміну виборчої адреси. За якого кандидата необхідно буде віддати свій голос, учасникам не повідомлялося. Цю інформацію їм мали довести безпосередньо перед голосуванням.

Зараз вирішується питання щодо повідомлення про підозру як організатору, так і громадянам, які надали неправдиві відомості.

Нагадаємо, ЦВК дозволила голосувати на місцевих виборах за місцем проживання, а не реєстрації. Новий порядок спрямований на реалізацію виборчих прав внутрішньо переміщених осіб та інших виборців, які змушені проживати не за місцем реєстрації.

Раніше ЦВК запустила сервіс для зміни виборчої адреси онлайн.

24 липня ЦВК змінила процедури визначення виборчої адреси.