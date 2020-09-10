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Ради безпеки України та Польщі домовилися про новий формат співпраці

Данілов та Солох обговорили також ситуацію в Білорусі і її можливі наслідки.

Ради безпеки України та Польщі домовилися про новий формат співпраці
Фото: ЦЕНЗОР

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов та Державний секретар, Керівник Бюро національної безпеки Республіки Польща Павел Солох домовилися започаткувати новий формат співпраці відомств на кшталт "Люблінського трикутника".

Про це повідомляється на сайті РНБО.

Під час розмови у форматі відеоконференції Данілов та Солох наголосили на конструктивному характері співпраці безпекових відомств. "Незважаючи на пандемію коронавірусної хвороби, наші контакти не зупинилися, і ми продовжуємо успішно співпрацювати і рухатися уперед", - сказав Данілов.

Сторони наголосили, що долучення до співпраці литовської сторони дозволить розширити й активізувати тристоронню співпрацю.

Данілов та Солох також обговорили ситуацію у Республіці Білорусь, зазначивши, що влада має дотримуватися демократичних стандартів та забезпечити права і свободи власному народові. При цьому Данілов не виключив, що втручання Російської Федерації у внутрішні процеси в Білорусії може посилитися, що призведе до небажаних для України наслідків.

Данілов прийняв пропозицію колеги відвідати Польщу з візитом у зручний для нього час.

Нагадаємо, 28 липня 2020 року в польському місті Люблін біло підписано спільну декларацію міністрів закордонних справ України, Польщі та Литви про створення нового політичного формату "Люблінський трикутник". Країни вже взаємодіють у рамках бригади Литполукрбриг, а цей новий формат передбачає розширення співпраці. Співробітництво не обмежиться лише питаннями безпеки, мова йтиме також про економіку, торгівлю, інвестиції, туризм, інфраструктуру, "про все те, що здатне ще тісніше об’єднати наші країни, зробити Центральну Європу ще сильнішою і зробити Європу загалом ще сильнішою".

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