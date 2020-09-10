Розсувні міжкімнатні двері: за і проти

Коли в будинку або в квартирі багато відкритого простору, інтер'єр не перенасичений меблями та декором, з'являється почуття безкрайнього простору. Саме цю легкість і єднання з навколишнім світом дозволяють почувати розсувні міжкімнатні двері.

Двері розсувні - це ще один варіант облаштування будинків або квартир, що володіє підвищеним функціоналом. Такі конструкції відмінно підходять для установки в проєктах між кімнатами, в гардеробній, ванній, на балконі або лоджії.

За своєю структурою розсувні двері в Києві представляють собою одне або два полотна, що переміщуться на роликах. Полотна ковзають уздовж направляючої рельси, відкриваючи або закриваючи отвір. Для відкриття дверей не потрібно додавати особливих зусиль, достатньо лише прокатити полотно вперед або назад.

Вибираючи конструкцію з подвійними дверима, ви не тільки додаєте естетики та світла у своєму будинку чи квартирі, але і встановлюєте сучасне практичне рішення, яке надає додатковий комфорт при використанні. Розсувні двері встановлюються там, де необхідно економити простір, а скляні двері дозволяють закріпити межу між двомісними кімнатами.

Розсувні міжкімнатні двері - ексклюзивна деталь для стильного інтер'єру

Перед тим, як вибрати та купити розсувні двері в Києві, рекомендуємо детальніше познайомитися з особливостями цих моделей. Важливо відзначити, що розсувні міжкімнатні двері менш герметичні, можуть пропустити холод з більш холодного приміщення, не володіють еталоною шумоізоляцією. Для збільшення терміна експлуатації механізм потребує регулярного змазування.

Однак розсувні двері - це завжди стильно і незвично! Окрім інших екологічних матеріалів, надійної конструкції та красивого зовнішнього виду, двері з розсувною системою забезпечують безліч додаткових переваг:

Перед тим, як вибрати та купити розсувні двері в Києві, рекомендуємо детальніше познайомитися з особливостями цих моделей. Важливо відзначити, що розсувні міжкімнатні двері менш герметичні, можуть пропустити холод з більш холодного приміщення, не володіють еталоною шумоізоляцією. Для збільшення терміна експлуатації механізм потребує регулярного змазування.

Однак розсувні двері - це завжди стильно і незвично! Окрім іншиз екологічних матеріалів, надійної конструкції та красивого зовнішнього виду, двері з розсувною системою забезпечують безліч додаткових переваг:

Економія місця. Для компактних квартир або студій, що не відрізняються великим метражем, розсувні двері дозволяють максимально оптимізувати простір та розмежувати розміщення на функціональних зонах.

Для компактних квартир або студій, що не відрізняються великим метражем, розсувні двері дозволяють максимально оптимізувати простір та розмежувати розміщення на функціональних зонах. Візуально збільшують вільний простір . Навіть компактна кімната, невелика веранда або тераса будуть виглядати просторими та світлими.

. Навіть компактна кімната, невелика веранда або тераса будуть виглядати просторими та світлими. Зручність користування . Використання сучасних механізмів та фурнітур дозволяє відкрити та закрити систему плавно та безшумно.

. Використання сучасних механізмів та фурнітур дозволяє відкрити та закрити систему плавно та безшумно. Надійність і довговічність. Якісні двері від перевірених виробників прослуговують довго, не вимагаючи заміни комплектуючих або ремонта.

Якісні двері від перевірених виробників прослуговують довго, не вимагаючи заміни комплектуючих або ремонта. Різноманітні матеріали. У салоні "Центр Дверей" представлений багатий асортимент роздрібних систем з дерева, ДСП та МДФ. Цікаво виглядають моделі з алюмінієвого профілю з вставками із скла або шпони.

У салоні "Центр Дверей" представлений багатий асортимент роздрібних систем з дерева, ДСП та МДФ. Цікаво виглядають моделі з алюмінієвого профілю з вставками із скла або шпони. Елегантний дизайн. Міжкімнатні перегородки підходять під будь-який стиль інтер'єру. Консультанти магазину "Центр Дверей" допоможуть знайти відповідну модель під сучасний, мінімалістичний або скандинавський дизайн інтер'єру, а також під лофт, Hi-Tech, модерн та інші.

Міжкімнатні перегородки підходять під будь-який стиль інтер'єру. Консультанти магазину "Центр Дверей" допоможуть знайти відповідну модель під сучасний, мінімалістичний або скандинавський дизайн інтер'єру, а також під лофт, Hi-Tech, модерн та інші. Широка гамма кольорів: від світлих натуральних відтінків деревини до яскравих насичених напівтонів.

Майстри компанії "Центр Дверей" більш ніж 15 років займається продажем та установкою дверей усіх типів. Ми підберемо оптимальний варіант роздільної системи та фурнітури, і ваш будинок або квартира перетворюються на незнання! В наявності та під замовлення міжкомнатних роздрібних дверей в Києві від українських та європейських фабрик за демократичними цінами.