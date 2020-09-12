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Єрмак назвав головне досягнення переговорів в Берліні

Під час переговорів сторони обговорили безпекові та політичні питання, доступ Червоного Хреста, звільнення утримуваних осіб.

Єрмак назвав головне досягнення переговорів в Берліні
Фото: president.gov.ua

Головним результатом переговорів у "нормандському форматі" на рівні політичних радників, які сьогодні відбулись у Берліні, є домовленість про продовження режиму "тиші" на Донбасі.

Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, передає "Укрінформ".

За словами Єрмака, на пропозицію української сторони всі чотири радники заявили про безумовне підтримання режиму "тиші" та про виконання заходів на підтримку цього рішення.

"Я вважаю, що це найважливіше, що сьогодні відбулося. І це дає надію, що режим "тиші", який був ініційований президентом України і тривав протягом останніх 6 тижнів, буде продовжений. Ми дуже на це сподіваємося і будемо робити все, що залежить від України, аби це було так", - сказав Єрмак.

Він додав, що сторони не досягли домовленості про дату проведення наступного саміту "нормандської четвірки". Але висловив сподівання, що саміт відбудеться до кінця цього року.

Зазначається, що під час переговорів сторони обговорили безпекові та політичні питання, доступ Червоного Хреста, звільнення утримуваних осіб.

Нагадаємо, що зустріч радників лідерів "нормандської четвірки" була запланована на 28 серпня, однак пізніше її перенесли на невизначений термін. 

Після зустрічі радників має відбутися зустріч голів МЗС країн "нормандського формату", а після цього на саміт зберуться самі очільники держав.

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