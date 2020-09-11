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В Умані поліція відкрила справу на власника кафе, який відмовився обслуговувати хасидів

Свій вчинок чоловік пояснив карантином через коронавірус.

В Умані поліція відкрила справу на власника кафе, який відмовився обслуговувати хасидів
Фото: Lb.ua

В Умані поліцейські відкрили кримінальне провадження за порушення рівноправності громадян за релігійними переконаннями.

Про це повідомила пресслужба поліції Черкаської області.

"Надійшло повідомлення від виконавчого директора Об’єднаної Єврейської общини України про те, що невідома особа в одному з кафе міста Умані розмістила табличку трьома різними мовами з інформацію, що хасиди в цьому закладі не обслуговуються. За словами заявника, табличка демонструє упереджене ставлення до брацлавських хасидів", - йдеться у повідомленні.

Як з'ясувалося, табличку встановив господар кафе. Свій вчинок чоловік пояснив тим, що таким чином хотів сприяти нерозповсюдження коронавірусу.

Речові докази вилучено та направлено на відповідне експертне дослідження.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, на час паломництва хасидів, з 15 до 21 вересня, в Умані посилили карантин. Район паломництва біля могили Рабі Нахман облаштували КПП, заборонено масові релігійні та культурні заходи за участю більше 1 особи на 10 квадратних метрів будівлі або території.

10 вересня паломники зруйнували "карантинний" паркан біля могили Рабі Нахмана. Після цього подіція встановила двох найбільш активних дебоширів та видворила їх з країни.

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