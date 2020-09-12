В Берліні домовилися, що Рада розгляне зміни до постанови про місцеві вибори

Заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак за підсумками зустрічі на рівні політичних радників "нормандської четвірки" в Берліні заявив, що Верховна Рада нібито розгляне зміни до постанови про місцеві вибори в Україні.

Про це повідомляє "Українська правда".

"Проривів немає. На жаль, не можу похвалитися тим, що з усіх питань вдалося досягти узгоджених рішень ... Ви знаєте, що каменем спотикання є тверда позиція України - я маю на увазі за кількістю голосів в парламенті України - щоб відійти від мінських угод. Домовилися, що найближчим часом у Верховній Раді буде розглянуто постанову, яке коригує ту постанову, яку було ухвалене 15 липня", - сказав Козак.

Інформацію про те що українська делегація допустила можливість внесення змін до постанови Верховної Ради про призначення місцевих виборів, підтвердив представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) Андрій Костін.

"Сьогодні на зустрічі було відзначено, що на розгляді українського парламенту перебуває проект про внесення змін до постанови про призначення місцевих виборів, який передбачає іншу редакцію п.4. Щодо якої стільки гучних спекуляцій. Запропонована редакція повністю відповідає Мінському комплексу заходів", - сказав він агентству "Інтерфакс-Україна".

Наразі переговори у "нормандському форматі" на рівні політичних радників завершилися. Засідання тривало 7 годин.

Нагадаємо, що зустріч радників лідерів "нормандської четвірки" була запланована на 28 серпня, однак пізніше її перенесли на невизначений термін.

Після зустрічі радників має відбутися зустріч голів МЗС країн "нормандського формату", а після цього на саміт зберуться самі очільники держав.