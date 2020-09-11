Україна хоче залучити до процесу підтримання режиму тиші на Донбасі всіх учасників "нормандського формату", - Єрмак

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак зазначає, що під час переговорів радників лідерів країн "нормандської четвірки" в Берліні українська сторона має намір залучити до процесу підтримання режиму тиші на Донбасі всіх учасників "нормандського формату".

Про це він розповів журналістам, передає "Інтерфакс-Україна".

"Звісно, ми порушуватимемо дуже важливе питання про режим тиші, який тривав шість тижнів, і ми робитимемо все необхідне, щоб його підтримувати і не дати зірвати. Сьогодні нам дуже важливо залучити до цього процесу всіх учасників "нормандського формату", - сказав Єрмак.

Він зазначив, що українська делегація, безумовно, порушуватиме дуже важливе питання взаємного звільнення утримуваних осіб і сподівається, що вдасться добитися того, щоб на найближчому засіданні Мінської ТКГ було відновлено процес взаємного звільнення.

"Для нас це залишається одним із пріоритетних завдань. Українська сторона зробила своє домашнє завдання, і ми сьогодні про це говоритимемо", - наголосив голова ОП.

Єрмак зазначив, що в Берліні обговорять процес узгодження нових точок розведення сил сторін на Донбасі, розмінування території, відкриття нових КПВВ на лінії розмежування, який триває в рамках ТКГ.

Нагадаємо, сьогодні українська делегація прибула в Берлін для перемовин радників голів країн "нормандського формату".

Зустріч радників була запланована на 28 серпня, однак пізніше її перенесли на невизначений термін. Причиною назвали відрядження радника президента Франції. Однак журналіст Денис Казанський, залучений до роботи Тристоронньої контактної групи з питань врегулювання ситуації на Донбасі як представник ОРДЛО, повідомив, що зустріч була зірвана російською стороною. В Офісі президента України прокоментували перенесення зустрічі радників очільників країн і зазначили, що сподіваються на те, що до 10 вересня ця зустріч відбудеться.

Після зустрічі радників має відбутися зустріч голів МЗС країн "нормандського формату", а після цього на саміт зберуться самі очільники держав.