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Дуда прийняв запрошення Зеленського приїхати в Україну в жовтні

Президенти України і Польщі провели телефонну розмову.

Дуда прийняв запрошення Зеленського приїхати в Україну в жовтні
Архивне фото
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зеленський і Дуда обговорили кроки, спрямовані на протидію поширенню коронавірусу та мінімізацію впливу пандемії на громадян. У цьому контексті Зеленський подякував Польщі за надану практичну допомогу.

"Ще раз підтверджую готовність України долучитися до реалізації запропонованого вами плану міжнародної співпраці після завершення пандемії коронавірусу. Бажаю швидкого одужання всім полякам, які проходять через випробування коронавірусною хворобою", - сказав Зеленський.

Він розповів Дуді про ситуацію на Донбасі та про зусилля, яких вживає Україна для забезпечення миру. Зеленський висловив подяку офіційній Варшаві та особисто президенту Дуді за тверду підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої держави.

"Ви повинні знати, що там, на Донбасі, живуть люди, які дуже хочуть миру і які цінують зусилля з його досягнення. Сьогодні відбувається зустріч радників лідерів країн «нормандської четвірки» в Берліні. Сподіваюся, що зустріч лідерів країн «нормандської четвірки» відбудеться незабаром", – зазначив Зеленський.

Дуда також прийняв запрошення Зеленського відвідати Україну в жовтні цього року.

Президенти також обмінялися думками щодо розвитку ситуації в Білорусі. Зеленський наголосив на спільності підходів України та Європейського Союзу до оцінок внутрішньополітичної кризи в сусідній країні.

Нагадаємо, 6 серпня президент Польщі Анджей Дуда склав присягу на другий п'ятирічний термін повноважень глави держави. У своїй промові він згадав Україну.

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