Казанський: зустріч радників лідерів "нормандського формату" була зірвана російською стороною

Зустріч радників лідерів держав - учасниць "нормандського формату", яка мала відбутися 28 серпня в Парижі, була зірвана.

Про це заявив журналіст Денис Казанський, залучений до роботи Тристоронньої контактної групи з питань врегулювання ситуації на Донбасі як представник ОРДЛО.

"Зустріч радників глав "нормандського формату"... скасована. А по факту - зірвана російською стороною. Вже на останньому засіданні ТКГ було зрозуміло, що так буде. Представник Росії Дмитро Козак ще місяць тому написав досить хамський лист, у якому повідомив, що відмовляється брати участь у перемовинах радників. І після цього російська делегація почала робити все, щоб ці переговори зірвати", - написав він у фейсбуці.

Казанський зазначив, що спочатку формальним приводом для зриву зустрічі "вибрали" постанову Верховної Ради про місцеві вибори, в якому РФ була названа агресором.

"Росіяни заявили, що вона суперечить Мінським угодами і почали вимагати, щоб Рада її скасувала. Фактично - застосували відвертий шантаж і погрожували повністю заблокувати переговори, якщо Україна не виконає умови Москви. Леонід Кравчук спробував піти на компроміс і звернувся до парламенту з проханням прибрати з постанови той пункт, який не влаштовує Росію. Але росіяни все одно зірвали зустріч (тільки вже під іншим приводом), навіть не дивлячись на ці поступки. Бо в ні в якому мирному врегулюванні не зацікавлені", - наголосив журналіст.

"Ця історія зайвий раз доводить те, про що давно пишу. Мета Росії - не залагодити конфлікт на Донбасі, а легалізувати в Україні свої окупаційні адміністрації в Донецьку і Луганську, вибити для них офіційний статус. Тому ніякі компроміси і поступки не допоможуть", - додав Казанський і висловив сподівання, що після такого демаршу Росії, представник якої демонстративно відмовився їхати на мирні переговори, "будуть зроблені відповідні висновки".

Нагадаємо, напередодні в Офісі президента повідомили, що зустріч радників лідерів держав - учасниць "нормандського формату", яка мала відбутися 28 серпня в Парижі, переноситься через те, що радник президента Франції їде у відрядження.

20 серпня голова української делегації в ТКГ Кравчук направив звернення до Верховної Ради з пропозицією розглянути питання відповідності Постанови "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році" Закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", а також Комплексу заходів з виконання Мінських угод, який був підтриманий резолюцією Ради Безпеки ООН 2202 (2015).

Депутатка Ради, голова комітету з питань інтеграції України з ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе закликала президента Володимира Зеленського оприлюднити деталі перемовин, які ведуться українською делегацією, а також інструкції, котрими керується голова делегації Кравчук. Вона зазначила, що відповідно до оприлюднених ЗМІ документів, Україна бере на себе зобов’язання скасувати постанову, яка не дозволяє зараз проводити місцеві вибори на окупованих територіях.

Кравчук, коментуючи "ультиматум РФ", запевнив, що ніколи не підпише документів, що завдали б шкоди суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України.