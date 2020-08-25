Зустріч радників лідерів "нормандської четвірки" перенесено

Зустріч радників лідерів держав - учасниць "нормандського формату", яка мала відбутися 28 серпня в Парижі, переноситься.
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
Зазначається, що захід перенесено у зв’язку з відрядженням радника президента Франції - Еммануеля Бона.
Про нову дату зустрічі буде повідомлено додатково.
Нагадаємо, планувалося, що зустріч радників у нормандському форматі відбудеться 28 серпня, у вересні - зустріч міністрів закордонних справ "четвірки", а потім - зустріч лідерів.
Остання зустріч глав країн "нормандської четвірки" - України, Німеччини, Франції та Росії - пройшла в Парижі у грудні 2019 року.