Після важкого поранення помер очільник "Свободи" у Миколаєві

У Миколаєві після двох місяців лікування помер очільник обласного осередку ВО "Свобода" Демид Губський. У липні він отримав вогнепальне поранення голови.

Про повідомив брат Демида - Володимир Губський.

"Щойно повідомили з лікарні, що Демид помер, на жаль, організм не витримав довгої боротьби. Дякую всім, хто весь цей час допомагав, молився, вірив", - написав він.

Демид Губський потрапив у лікарню 11 липня з ненаскрізним вогнепальним пораненням голови. Чоловік отримав травму через необережне поводження зі зброєю, коли розбирав травматичний пістолет.

Як повідомили у поліції, увечері постраждалий разом з цивільною дружиною та друзями відпочивали у розважальному закладі та вживали алкогольні напої. Після одинадцятої вечора вони вдвох повернулись додому. Коли жінка знаходилась на балконі, чоловік розбирав травматичний пістолет. Через деякий час, як розповідає жінка, вона почула постріл та побачила, що її чоловік впав. Після чого викликала брата постраждалого, та разом вони звернулись по допомогу до медиків.

Після поранення Губський переніс кілька важких операцій.