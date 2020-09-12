Стан здоров’я Балуха стабільно важкий, без несподіванок, - Геращенко

Стан колишнього політв'язня, кримського активіста Володимира Балуха, якого знайшли побитим у Києві, залишається стабільно важким.

Про це повідомила співголова парламентської фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко.

"Від лікуючих лікарів В. Балуха: "Стан здоров’я стабільно важкий, без несподіванок. Треба час. Все, що потрібно є. Під контролем!" - написала вона у фейсбуці.

Нагадаємо, вранці 8 вересня Балуха знайшли побитим. У нього зламані рука та ключиця. Офіс Президента заявив, що "вкрай стурбований інформацією про напад на колишнього політв'язня" та вимагає від Нацполіції швидкого та повного розслідування цього злочину. Крім того, в ОП зазначили, що поки що немає підтверджених даних, які свідчили б про те, що в нападу міг бути політичний мотив.

Пізніше в Нацполіції розповіли про деталі побиття Балуха.

Раніше "Європейська Солідарність" заявила, що на місцевих виборах хоче об'єднати патріотів із різних політсил. Серед тих, хто очолить списки до обласних і міських рад, - діючі народні депутати фракції "ЄС" Михайло Забродський та Іванна Климпуш-Цинцадзе, а також політв'язні Кремля Роман Сущенко та Володимир Балух.