Учасники акції пройшлись від Майдану до білоруського посольства.

Фото: Lb.ua

У Києві провели жіночий марш солідарності з протестувальниками у Білорусі. Про це повідомив кореспондент LB.ua.

Учасники акції пройшли від Майдану до посольства Білорусі. Більшість жінок були одягнені у червоно-білі кольори.

На сторінці акції у фейсбук зазначено, що учасники виступають за цивілізований діалог, відновлення правових рамок у Білорусі та демократичну зміну влади.

У марші взяли участь близько 50 людей. Захід організували за підтримки Amnesty International Ukraine.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

У цей час у Мінську також проходив жіночий марш. На площі Свободи силовики почали затримувати учасниць. Білоруські видання повідомили про сотні затриманих.