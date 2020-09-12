У Києві провели жіночий марш солідарності з протестувальниками у Білорусі. Про це повідомив кореспондент LB.ua.
Учасники акції пройшли від Майдану до посольства Білорусі. Більшість жінок були одягнені у червоно-білі кольори.
На сторінці акції у фейсбук зазначено, що учасники виступають за цивілізований діалог, відновлення правових рамок у Білорусі та демократичну зміну влади.
У марші взяли участь близько 50 людей. Захід організували за підтримки Amnesty International Ukraine.
У цей час у Мінську також проходив жіночий марш. На площі Свободи силовики почали затримувати учасниць. Білоруські видання повідомили про сотні затриманих.