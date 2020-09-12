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Колесникову перевели у слідчу в’язницю за 50 км від Мінська

На неділю у білоруській столиці заплановано черговий марш протесту.

Колесникову перевели у слідчу в’язницю за 50 км від Мінська
Марія Колесникова
Фото: Belsat.eu

У Білорусі лідерку опозиції Марію Колесникову перевели із СІЗО № 1 у Мінську у слідчу в'язницю № 8 в Жодіно Мінської області. Про це повідомила її адвокат Людмила Козак, передає TUT.BY.

Причину переведення стороні захисту не повідомили. Адвокат додала, що Колесникову перевели до в'язниці 11 вересня, але дізналася вона про це лише сьогодні.

Жодіно знаходиться за 50 км від Мінська. На завтра у білоруській столиці заплановано черговий марш протесту

Нагадаємо, у Білорусі затримали або видворили шістьох із семи членів Координаційної ради. На волі залишається тільки нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич.

Місце перебування Марії Колесникової було невідоме від ранку 7 вересня.

8 вересня білоруська прикордонна служба заявила, що опозиціонерку затримали під час спроби перетнути кордон з Україною. 

ЗМІ повідомили, що Колесникова порвала свій паспорт, щоб її примусово не відправили з Білорусі в Україну. За словами заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенко, це було насильницьке видворення опозиціонерів з рідної країни.

Слідчий комітет Білорусі звинувачує опозиціонерів Марію Колесникову у заподіянні шкоди національній безпеці Білорусі.

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