Працівники спецслужби затримали члена Робітничої партії Курдистану і вивезли його до Туреччини.

Агенти турецької розвідки затримали на території України члена Робітничої партії Курдистану, яка визнана в країні терористичною, і в рамках спеціальної операції доставили його до Туреччини.

Про це повідомляють турецькі ЗМІ, серед яких Hurriyet Daily News.

Затриманий - Іса Озер. Організація національної розвідки Туреччини встановила, що він виїхав з країни після видачі ордеру на його арешт. Деякий час жив в Одесі.

У рамках спеціальної операції розвідка затримала його та доставила літаком до Туреччини. Озеру висунуто кілька обвинувачень, у тому числі з приводу членства в терористичній організації.

Нагадаємо, у 2018 році Україна видала Туреччині прихильника проповідника Фетхуллаха Ґюлена, який перебуває в опозиції до турецького президента Реджепа Ердогана і якого звинувачують у спробі перевороту у 2016 році. За інформацією агентства "Анадолу", Саліх Зеки Ігіт був доставлений з України 12 липня співробітниками Національної розвідувальної організації Туреччини.