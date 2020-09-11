Лукашенко приїде на зустріч з Путіним 14 вересня

Поки що підписання офіційних документів не планується.

Ушосте оголошений президентом Білорусі Олександр Лукашенко приїде в Росію на перемовини з главою РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомляє "Интерфакс" з посиланням на слова прессекретаря Путіна.

"Буде робочий візит, у нього буде спілкування з президентом Путіним", - заявив речник російського президента.

При цьому він заперечив, що планується підписання будь-яких угод між Лукашенком і Путіним.

За його словами, також не очікується пресконференція.

Нагадаємо, що Путін домовився зустрітися з Лукашенком ще наприкінці серпня. Також у Мінськ літав російський прем'єр Михайло Мішустін. На переговорах останній заявив, що з Лукашенком вдалося "досягти прогресу щодо Союзної держави" - наддержавного об'єднання РФ і Білорусі з організацією єдиного політичного, економічного, військового, митного, валютного, юридичного, гуманітарного та культурного просторів.

Лукашенко заявив Мішустіну, буцімто білоруські силовики "перехопили розмову Варшави з Берліном", в якій йшлося про "змову" в отруєнні Навального з метою дискредитації РФ.