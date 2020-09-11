​У Німеччині розглядають варіант припинення будівництва "Північного потоку-2"

Голова МЗС зазначив, що в порядок денний внесуть усі варіанти.

У Німеччині розглядають варіант припинення будівництва газопроводу "Північний потік-2" як реакцію на отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це заявив голова Міністерства закордонних справ Гайко Маас в ефірі телеканалу ZDF, передає РБК-Україна.

Він зазначив, що в порядок денний внесуть усі варіанти.

"Росія, взявши участь у розслідуванні (отруєння Навального, - ред.), може внести вклад у те, щоб таке рішення (про припинення будівництва "Північного потоку-2", - ред.) не було прийнято", - заявив Маас.

Нагадаємо, 20 серпня Навальний з літака потрапив до реанімації в Омську з попереднім діагнозом "токсичне отруєння". Він не опритомнів і впав у кому. Два дні РФ не давала дозволу на переведення Навального за кордон на лікування, а 22 серпня він був транспортований до Німеччини. Фахівці клініки Charite впевнені, що Навальний був отруєний. Пізніше лабораторія збройних сил Німеччини встановила, що Навального отруїли бойовою речовиною класу "Новачок". Перед цим російські лікарі назвали "основний робочий діагноз" і заявляли, що отруєння не було.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель прокоментувала заяву німецьких фахівців і заявила, що Навальний став жертвою злочину, бо його "хотіли змусити замовчати". Вона зробила щодо Росії жорстку заяву, але при цьому виступила на захист газопроводу "Північний потік-2".

3 вересня сенатор США Коттон закликав Німеччину зупинити "Північний потік-2", щоб притягти росіян до відповідальності за отруєння Навального. Україна також закликає переглянути рішення щодо будівництва газопроводу.

Президент США Дональд Трамп заявив, що, як і раніше, підтримує ідею відмови від "Північного потоку-2".