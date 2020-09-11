В Україні новий антирекорд COVID-19: за добу захворіли 3144 людини

В Україні новий антирекорд захворювання на коронавірус: за минулу добу COVID-19 виявили у 3144 людей.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
Від початку епідемії захворіли 148 756 українців, 67 005 одужали, 3076 померли.
Найбільше нових випадків виявили в Києві - 404.
Статистика в регіонах:
- Вінницька область — 4 690 випадків;
- Волинська область — 6 161 випадок;
- Дніпропетровська область — 3 093 випадки;
- Донецька область — 1 942 випадки;
- Житомирська область — 4 055 випадків;
- Закарпатська область — 8 453 випадки;
- Запорізька область — 2 136 випадків;
- Івано-Франківська область — 10 953 випадки;
- Кіровоградська область — 885 випадків;
- м. Київ — 16 523 випадки;
- Київська область — 6 648 випадків;
- Львівська область — 16 626 випадків;
- Луганська область — 532 випадки;
- Миколаївська область — 1 851 випадок;
- Одеська область — 9 157 випадків;
- Полтавська область — 1 130 випадків;
- Рівненська область — 10 217 випадків;
- Сумська область — 2 229 випадків;
- Тернопільська область — 8 377 випадків;
- Харківська область — 12 112 випадків;
- Херсонська область — 576 випадків;
- Хмельницька область — 3 695 випадків;
- Чернівецька область — 11 847 випадків;
- Черкаська область — 2 294 випадки;
- Чернігівська область — 2 574 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій відсутні.
Нагадаємо, вчора в Україні зафіксували 2582 нові випадки захворювання на коронавірус. Одужали 1174 людини, 44 хворих померли.