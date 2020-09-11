В Україні новий антирекорд COVID-19: за добу захворіли 3144 людини

В Україні новий антирекорд захворювання на коронавірус: за минулу добу COVID-19 виявили у 3144 людей.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Від початку епідемії захворіли 148 756 українців, 67 005 одужали, 3076 померли.

Найбільше нових випадків виявили в Києві - 404.

Статистика в регіонах:

Вінницька область — 4 690 випадків;

Волинська область — 6 161 випадок;

Дніпропетровська область — 3 093 випадки;

Донецька область — 1 942 випадки;

Житомирська область — 4 055 випадків;

Закарпатська область — 8 453 випадки;

Запорізька область — 2 136 випадків;

Івано-Франківська область — 10 953 випадки;

Кіровоградська область — 885 випадків;

м. Київ — 16 523 випадки;

Київська область — 6 648 випадків;

Львівська область — 16 626 випадків;

Луганська область — 532 випадки;

Миколаївська область — 1 851 випадок;

Одеська область — 9 157 випадків;

Полтавська область — 1 130 випадків;

Рівненська область — 10 217 випадків;

Сумська область — 2 229 випадків;

Тернопільська область — 8 377 випадків;

Харківська область — 12 112 випадків;

Херсонська область — 576 випадків;

Хмельницька область — 3 695 випадків;

Чернівецька область — 11 847 випадків;

Черкаська область — 2 294 випадки;

Чернігівська область — 2 574 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій відсутні.

Нагадаємо, вчора в Україні зафіксували 2582 нові випадки захворювання на коронавірус. Одужали 1174 людини, 44 хворих померли.