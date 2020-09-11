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В Україні новий антирекорд COVID-19: за добу захворіли 3144 людини

Померли 53 людини, 1128 одужали.

В Україні новий антирекорд COVID-19: за добу захворіли 3144 людини
Фото: EPA/UPG

В Україні новий антирекорд захворювання на коронавірус: за минулу добу COVID-19 виявили у 3144 людей.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Від початку епідемії захворіли 148 756 українців, 67 005 одужали, 3076 померли.

Найбільше нових випадків виявили в Києві - 404.

Статистика в регіонах:

  • Вінницька область — 4 690 випадків;
  • Волинська область — 6 161 випадок;
  • Дніпропетровська область — 3 093 випадки;
  • Донецька область — 1 942 випадки;
  • Житомирська область — 4 055 випадків;
  • Закарпатська область — 8 453 випадки;
  • Запорізька область — 2 136 випадків;
  • Івано-Франківська область — 10 953 випадки;
  • Кіровоградська область — 885 випадків;
  • м. Київ — 16 523 випадки;
  • Київська область — 6 648 випадків;
  • Львівська область — 16 626 випадків;
  • Луганська область — 532 випадки;
  • Миколаївська область — 1 851 випадок;
  • Одеська область — 9 157 випадків;
  • Полтавська область — 1 130 випадків;
  • Рівненська область — 10 217 випадків;
  • Сумська область — 2 229 випадків;
  • Тернопільська область — 8 377 випадків;
  • Харківська область — 12 112 випадків;
  • Херсонська область — 576 випадків;
  • Хмельницька область — 3 695 випадків;
  • Чернівецька область — 11 847 випадків;
  • Черкаська область — 2 294 випадки;
  • Чернігівська область — 2 574 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій відсутні.

Нагадаємо, вчора в Україні зафіксували 2582 нові випадки захворювання на коронавірус. Одужали 1174 людини, 44 хворих померли.

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