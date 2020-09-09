У Києві за добу виявили 310 нових випадків коронавірусу, 84 людини одужали

На сьогодні в столиці вже 15 821 підтверджений випадок COVID-19.

За минулу добу в Києві виявили 310 нових випадків захворювання на коронавірус. Четверо хворих померли.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Кількість хворих на коронавірус у Києві зростає. За минулу добу виявили ще 310 хворих. Четверо людей померли. Всього коронавірус забрав життя 250 киян. А підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 15 821", - розповів мер.

Найбільше випадків захворювання - у Дарницькому районі (53), Подільському (42) та Деснянському (40).

Серед тих, хто захворів: 167 жінок віком від 18 до 83 років і вісім дівчаток від двох до 17 років, а також 122 чоловіки віком від 18 до 78 рокiв і 13 хлопчиків від одного до 17 років. Захворіли також 13 медиків.

Госпіталізували 43 пацієнтів, решта – на самоізоляції під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 84 людини. Усього коронавірус подолали 4910 мешканців Києва.

Фото: kyivcity.gov.ua

Нагадаємо, в Україні за добу зафіксували 2 551 новий випадок COVID-19.