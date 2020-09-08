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В Україні захворюваність на COVID-19 за місяць зросла майже удвічі

У серпні госпіталізували на 60% більше хворих на COVID-19, ніж у липні.

В Україні захворюваність на COVID-19 за місяць зросла майже удвічі
Фото: EPA/UPG

В Україні рівень захворюваності на коронавірус у серпні зріс майже вдвічі у порівнянні з минулим місяцем.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на директора департаменту комунікацій Національної служби здоров'я України (НСЗУ) Тетяну Бойко.

"Загальний рівень захворюваності на COVID-19 у серпні зріс майже в два рази у порівнянні з липнем. У серпні захворіли 53 тисячі осіб, в той час, як у липні - 28 тисяч. У серпні у порівнянні з липнем також на 60% збільшилася кількість госпіталізованих пацієнтів з коронавірусною хворобою", - заявила Бойко.

За її словами, найбільша завантаженість ліжок для пацієнтів із COVID-19 у серпні була в лікарнях Одеської, Закарпатської та Львівської областей.загалом за квітень-серпень до медзакладів було госпіталізовано 48 тисяч пацієнтів з коронавірусною хворобою, з них близько 17% отримали медичну допомогу в умовах інтенсивної терапії.

Бойко також зазначила, що НСЗУ виплатила майже 3,5 млрд гривень медичним закладам за надання допомоги пацієнтам з COVID-19 та з підозрою на нього у квітні-липні цього року.

Нагадаємо, в Україні впродовж 7 вересня померли 57 пацієнтів із коронавірусом. Це найвищий добовий показник смертності від початку епідемії.

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