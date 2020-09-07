МОЗ прогнозує зниження рівня вакцинації у 2020-му

Міністерство охорони здоров’я опублікувало інфографіку про кількість наявних вакцин в Україні. Прогнозований рівень охоплення плановою вакцинацією на 2020 рік становить 78%.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

"МОЗ забезпечило в кожній області країни доступні якісні вакцини для обов’язкових щеплень. Рекомендований ВООЗ рівень охоплення плановою вакцинацією складає 95%. У середньому по країні прогнозований рівень охоплення на 2020 рік – 78%, і він буде істотно нижчим за рівень 2018 (91%) та 2019 (93%) років", - сказано в повідомленні.

За даними МОЗ, кількість наявних в Україні вакцин становить:

від поліомієліту - понад 2 млн інактивованих доз вакцин і близько 2 млн оральних;

від дифтерії, правця для дорослих - понад 2 млн доз;

від гепатиту В - 1 млн 174 тисяч доз моновакцин;

від коклюшу, дифтерії, правця, гепатиту В та Hib-інфекції - 735 тисяч доз п'ятикомпонентної вакцини;

кору, паротиту та краснухи - понад 1 млн 180;

коклюшу, дифтерії та правця - 560 тисяч доз адсорбованих вакцин.

Раніше повідомляли, що до епідемічного сезону 2020−2021 років в Україну поставлять 665 тисяч вакцин від грипу із Франції, Нідерландів та Південної Кореї.