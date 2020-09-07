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МОЗ прогнозує зниження рівня вакцинації у 2020-му

У міністерстві назвали кількість наявних в Україні вакцин.

МОЗ прогнозує зниження рівня вакцинації у 2020-му
Фото: vaaju.com

Міністерство охорони здоров’я опублікувало інфографіку про кількість наявних вакцин в Україні. Прогнозований рівень охоплення плановою вакцинацією на 2020 рік становить 78%.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

"МОЗ забезпечило в кожній області країни доступні якісні вакцини для обов’язкових щеплень. Рекомендований ВООЗ рівень охоплення плановою вакцинацією складає 95%. У середньому по країні прогнозований рівень охоплення на 2020 рік – 78%, і він буде істотно нижчим за рівень 2018 (91%) та 2019 (93%) років", - сказано в повідомленні.

За даними МОЗ, кількість наявних в Україні вакцин становить:

  • від поліомієліту - понад 2 млн інактивованих доз вакцин і близько 2 млн оральних;
  • від дифтерії, правця для дорослих - понад 2 млн доз;
  • від гепатиту В - 1 млн 174 тисяч доз моновакцин;
  • від коклюшу, дифтерії, правця, гепатиту В та Hib-інфекції - 735 тисяч доз п'ятикомпонентної вакцини;
  • кору, паротиту та краснухи - понад 1 млн 180;
  • коклюшу, дифтерії та правця - 560 тисяч доз адсорбованих вакцин.

Раніше повідомляли, що до епідемічного сезону 2020−2021 років в Україну поставлять 665 тисяч вакцин від грипу із Франції, Нідерландів та Південної Кореї.

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