МОЗ підготує 15 тисяч додаткових лікарняних ліжок для хворих на коронавірус

Міністерство охорони здоров'я України підготує 15 тисяч додаткових лікарняних ліжок для хворих на коронавірус.

Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Я думаю, що найближчим часом Міністерством охорони здоров’я буде надане відповідне доручення на місця. Окрім тих 35 тисяч ліжок, які в нас уже визначені під COVID-19, у зв’язку зі зростанням кількості хворих ми вважаємо, що нам треба почати готувати ще в певній кількості ліжка для хворих, залежно від регіону. Я думаю, що... в цілому по Україні... нам треба приготувати ще близько 15 тисяч ліжок", - заявив Степанов.

За його словами, кількість ліжок для пацієнтів з коронавірусом збільшили з 12 до 35 тисяч.

"Але у зв’язку з тим, що ви бачите, яке зростання - ми майже наближаємося до 3 тисяч, і я думаю, нам треба готуватися до будь-якого розвитку подій. Окрім того, є пропозиція від Міністерства охорони здоров’я, думаю, що нам треба закупити додаткове обладнання, а саме кисневі концентратори", - додав міністр.

Нагадаємо, в Україні за добу на COVID-19 захворіли 2174 людини, при цьому 379 осіб одужали. 31 пацієнт помер.

Раніше повідомлялося, що кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 27 млн осіб.