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Україна отримає 665 тисяч вакцин проти грипу

Минулого епідсезону вакцинувалися лише 0,6% населення.

Україна отримає 665 тисяч вакцин проти грипу
Вакцинування проти грипу під час зимової кампанії у Ніцці, Франція, 24 жовтня 2017
Фото: EPA/UPG

До епідемічного сезону 2020−2021 років в Україну поставлять 665 тисяч вакцин від грипу із Франції, Нідерландів та Південної Кореї.

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я.

Зокрема буде поставлено:

  • 500 тисяч доз вакцини Vaxigrip tetra (виробник Франція, чотиривалентна);
  • 45 тисяч доз вакцини Інфлувак (виробник Нідерланди, трьохвалентна);
  • 100 тисяч доз вакцини ДжіСі Флю (виробник Республіка Корея, трьохвалентна);
  • 20 тисяч доз вакцини ДжіСі Флю Квадрівалєнт (виробник Республіка Корея, чотиривалентна).

Повідомляється, що трьохвалентна вакцина призначена для вироблення імунітету від трьох штамів грипу, які циркулюватимуть у Північній півкулі цього епідсезону, відповідно, чотиривалентна - від чотирьох.

У зв’язку з постійними антигенними змінами вірусу грипу ВООЗ щорічно оновлює свої рекомендації до складу вакцини. Цього року вакцини були розроблені з урахуванням прогнозу ВООЗ щодо циркуляції таких штамів:

  • вірус, подібний A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019 (H1N1)pdm09;
  • вірус, подібний A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2);
  • вірус, подібний В/Washington/02/2019 (лінія B Victoria);
  • вірус, подібний B/Phuket/3073/2013 (лінія B/Yamagata).

У ЦГЗ повідомляють, що від ускладнень грипу протягом минулого епідсезону померла 71 людина, на грип та ГРВІ перехворіло 4,9 млн людей (12,9% населення), 63% з яких - діти віком до 17 років.

Минулого епідсезону в Україну було поставлено 500 тисяч доз вакцин від грипу, однак вакцинувалися лише 238 079 людей (0,6% населення), частка дітей серед щеплених становить 10,5%.

Раніше у Центрі громадського здоров’я повідомляли, що через карантин українці в цьому сезоні менше хворіли на грип.

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