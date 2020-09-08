Голову Львівської облради госпіталізували через COVID-19 - ЗМІ

Голову Львівської обласної ради Олександра Ганущина поклали в лікарню через погіршення стану, спричиненого захворюванням на коронавірус.

Про це повідомляє львівське видання Leopolis.news з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що Ганущин наразі перебуває в КЗ ЛОР "Львівський регіональний фтизіопульмонологічний центр".

Як повідомляє видання, Олександр Ганущин лікувався від коронавірусу вдома, після чого його стан погіршився.

Прессекретарка Львівської обласної ради Уляна Лаврик на прохання уточнити деталі госпіталізації відмовилася від коментарів.

Нагадаємо, нещодавно у одного з працівників Вищої ради правосуддя підтвердилася підозра захворювання на коронавірус COVID-19.

В Україні захворюваність на COVID-19 за місяць зросла майже удвічі - у серпні госпіталізували на 60% більше хворих, ніж у липні.