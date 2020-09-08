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​У співробітника Вищої ради правосуддя діагностували коронавірус

Він перебуває на самоізоляції і госпіталізації не потребує.

​У співробітника Вищої ради правосуддя діагностували коронавірус
Засідання Вищої ради правосуддя
Фото: facebook/Вища рада правосуддя

У одного з працівників Вищої ради правосуддя підтвердилася підозра захворювання на коронавірус COVID-19.

Про це повідомляється на сайті ВРП.

Наразі інфікована особа перебуває на самоізоляції і госпіталізації не потребує.

Коло осіб, які могли контактувати з інфікованим, втановлено. Також вже проведено їх тестування на захворювання.

"Вживаються заходи щодо запобігання поширенню захворювання та задля забезпечення сталої і безпечної роботи ВРП. Зокрема, протягом кожного робочого дня з розумною періодичністю проводиться контрольне вимірювання температури тіла працівників секретаріату, які перебувають в адміністративній будівлі, забезпечено щоденне кварцування службових і технічних приміщень, щоденне вологе прибирання з додаванням дезінфікуючого розчину, протирання дезінфікуючим розчином ручок вхідних дверей, дверей на сходових клітках, у залі засідань, поручнів на сходових маршах, у доступних для відвідувачів та працівників місцях розміщено засоби для дезінфекції рук, працівники дотримуються маскового режиму", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що усім співробітникам було рекомендовано за наявності найменших ознак захворювання вжити заходів щодо самоізоляції та невідкладно повідомити про стан здоров’я відповідну установу охорони здоров’я та свого безпосереднього керівника.

Нагадаємо, в Україні захворюваність на COVID-19 за місяць зросла майже удвічі - у серпні госпіталізували на 60% більше хворих, ніж у липні.

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