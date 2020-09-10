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В Україні 2582 нові випадки захворювання на коронавірус

Одужали 1174 людини, 44 хворих померли.

В Україні 2582 нові випадки захворювання на коронавірус
Фото: EPA/UPG

В Україні зафіксували 2582 нові випадки захворювання на коронавірус.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

"10 вересня (станом на 9:00) в Україні 145 612 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 023 летальні, 65 877 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 2 582 нові випадки", - йдеться в повідомленні.

За минулу добу одужали 1174 людини, 44 хворих померли.

Найбільше нових випадків за 9 вересня зафіксовано в Харківській області – 339.

У Києві виявили 298 нових випадків, 4 людей померли.

Нагадаємо, вчора в Україні за добу зафіксували 2 551 новий випадок COVID-19. 1157 осіб одужали, 45 хворих померли.

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