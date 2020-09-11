У Бразилії дослідника амазонських племен вбили стрілою поблизу поселення туземців

Фото: Reproduction/Twitter

У віддаленому регіоні бразильського штату Рондонія стрілою вбили одного з найвідоміших дослідників ізольованих амазонських племен.

56-річний Рієлі Францискато наближався до місця проживання корінного населення. Він перебував у цьому регіоні, щоб спостерігати за плем'ям, пише BBC. Основною метою його роботи був захист різних племен. Він працював у Національному фонді індійців Бразилії.

Фото: Reproduction/Twitter

Свідки повідомили, що Францискато та його група потрапили під обстріл стріл у той момент, коли наблизилися до групи корінних жителів. За їхніми словами, стріляла тільки одна людина.

Францискато супроводжували місцеві правоохоронці, під час нападу він спробував сховатися за автомобілем, однак стріла влучила йому в груди.

Полісмен, який став свідком убивства, сказав, що пораненому чоловікові вдалося витягти стрілу з тіла, однак він помер за кілька хвилин.

Етнічно-екологічна захисна асоціація Канінде, яку Францискато допоміг створити у 1980-х роках, заявила, що корінна група не має можливості розрізнити, друг чи ворог прийшов до них із зовнішнього світу.

Нагадаємо, що у 2018 році аборигени одного з островів Андаманського архіпелагу в Індійському океані вбили американського місіонера, обстрілявши його з лука, щойно він ступив на берег.