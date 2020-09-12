У Білорусі проти опозиціонера Кравцова відкрили справу

Члена Координаційної ради підозрюють у "розкраданні коштів в особливо великих розмірах".

У Білорусі порушили кримінальну справу проти виконавчого секретаря Координаційної ради опозиції Івана Кравцова, який зараз перебуває в Україні. Про це пише Белта.

Департамент фінансових розслідувань Білорусі повідомив, що Кравцова підозрюють у розкраданні в особливо великому розмірі шляхом зловживання посадовими повноваженнями.

Згідно повідомлення, Кравцов є одним з фактичних керівників підприємства "Архітектурне бюро №35" і паралельно заступником директора Мінського годинникового заводу.

У ДФР стверджують, що опозиціонер разом зі спільниками нібито організував схему по перерахуванню коштів на адресу підконтрольної фірми, завдавши таким чином збитку на 400 тисяч білоруських рублів.

Нагадаємо, 7 вересня з Іваном Кравцовим та ще одним членом Координаційної ради Антоном Родненковим зник зв'язок, після повідомлення про викрадення однієї з лідерок білоруської опозиції Марії Колесникової в центрі Мінська.

Уранці 8 вересня державне ЗМІ Білорусі БЕЛТА заявило, що Колесникову нібито затримали під час спроби перетнути кордон з Україною.

У Державній прикордонній службі заявили, що Кравцов і Родненков кордон перетнули, а Колесникова в українські прикордонні пункти пропуску не прибувала.

ЗМІ повідомили, що лідерка білоруської опозиції порвала свій паспорт, щоб її примусово не відправили з Білорусі в Україну. За словами заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенко, це було насильницьке видворення опозиціонерів з рідної країни. Він також сказав, що Родненков і Кравцов виїхали з Білорусі "не з власної волі".

Під час пресконференції у Києві 8 вересня опозиціонери повідомили, що поки не планують просити політичного притулку в Україні.

Детальніше про це читайте в інтерв’ю "Білоруські опозиціонери Родненков і Кравцов: "Колесникова може здатися КДБ? - Малоймовірно".