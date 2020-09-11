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У Білорусі за участь у мітингах склали понад 200 адмінпротоколів щодо неповнолітніх

Генпрокуратура ініціює посилення відповідальності батьків за протиправну поведінку дітей.

У Білорусі за участь у мітингах склали понад 200 адмінпротоколів щодо неповнолітніх
Фото: TUT.by

Генеральна прокуратура Білорусі ініціює посилення відповідальності батьків за протиправну поведінку дітей, а саме - за участь у масових заходах.

Про це заявив заступник генерального прокурора Олексій Стук, передає БЕЛТА.

"Визнана недостатньою діяльність компетентних органів із залучення батьків до відповідальності за втягнення і участь їх дітей, особливо малолітніх, у незаконних масових заходах", - сказав він.

У Генпрокуратурі зазначили, що створення батьками ситуації, коли здоров'ю або життю дітей загрожує небезпека, є одним з показників сімейного неблагополуччя.

"Одночасно прокуратура поставила питання про притягнення до відповідальності батьків за неналежне виховання дітей, які вчинили правопорушення, а також їх перебування у нічний час без супроводу дорослих", - додав заступник генпрокурора.

Стук додав, що відносно неповнолітніх складено понад 200 протоколів про адміністративне правопорушення за участь у масових заворушеннях.

Нагадаємо, Україна направила МЗС Білорусі ноту після огляду автомобіля посла білоруськими прикордонниками.

9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента. За офіційними даними ЦВК, президент Олександр Лукашенко набрав 80,1% голосів, його головна конкурентка Світлана Тихановська - 10,1%. З 9 серпня в Білорусі тривають протести. Масові акції жорстоко розганяли правоохоронці. Повідомлялося про загиблих. Сотні отримали поранення.

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