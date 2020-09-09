У Білорусі затримали або видворили шістьох із семи членів Координаційної ради

Колесникову сьогодні знайшли в СІЗО. На волі залишається тільки нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич.

Білоруська опозиціонерка Марія Колесникова заарештована і перебуває в мінському СІЗО №1.

Про це повідомив її батько Олександр Колесников, передає TUT.BY.

"Керівник слідчої групи головного слідчого управління СК Василюк подзвонив мені і повідомив, що вона заарештована. Запропонував привезти передачу", - розповів він.

Учора, 8 вересня, повідомлялося, що Колесникову намагалися вивезти з країни, але вона порвала свій паспорт і відмовилася покидати Білорусь.

На цей момент із сімох членів президії Координаційної ради Білорусі шестеро або затримані, або насильно вивезені за кордон. На волі тільки нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич, яка вранці повідомила, що до її квартири намагалися потрапити невідомі.

Алексієвич попросила, щоб до неї приїхали журналісти, і назвала події у країні "захопленням влади".

"Спочатку в нас украли країну, викрадають кращих із нас. Але замість вирваних із наших лав прийдуть сотні інших. Повстав не Координаційний комітет - повстала країна. Я хочу повторити те, що кажу завжди. Ми не готували переворот. Ми хотіли не допустити розколу в нашій країні. Ми хотіли, щоб у суспільстві почався діалог. Лукашенко каже, що не говоритиме з вулицею, а вулиця - це сотні тисяч людей, які щонеділі і щодня виходять на вулицю. Це не вулиця. Це народ", - сказала вона.

Алексієвич наголосила, що люди виходять на вулицю, тому що вони вірять, що вони переможуть.

"Ще я хочу звернутися до російської інтелігенції, назвемо це так, за старим звичаєм. Чому ви мовчите? Ми чуємо тільки рідкісні голоси на підтримку. Чому ви мовчите, коли бачите, як топчуть маленький, гордий народ? Ми все ще ваші брати...

Ось знову хтось невідомий дзвонить у двері", - додала вона.

Нагадаємо, місце перебування Колесникової було невідоме від ранку 7 вересня, після того як невідомі силою посадили її в мікроавтобус у центрі Мінська. Також на зв'язок перестали виходити представники Координаційної ради Антон Родненков і Іван Кравцов. Пізніше стало відомо, що у квартирі Івана Кравцова провели обшук.

Уранці 8 вересня державне ЗМІ Білорусі БЕЛТА заявило, що Колесникову нібито затримали під час спроби перетнути кордон з Україною. У білоруській прикордонній службі також заявили, що Колесникова буцімто незаконно намагалася перетнути кордон. У Державній прикордонній службі в коментарі LB.ua розповіли, що Колесникова не прибувала в українські прикордонні пункти пропуску. Родненков і Кравцов проходили необхідні заходи прикордонного контролю. Учора, 8 вересня, вони дали пресконференцію в Києві, на якій розповіли, що наразі не планують просити про політичний притулок в Україні.

Уранці 9 вересня стало відомо, що в Білорусі затримали ще одного члена Координаційної ради опозиції - Максима Знака. Він устиг написати колегам, що хтось прийшов у штаб Віктора Бабарика, і слово "маски".