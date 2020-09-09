​Лукашенко пообіцяв "здивувати" неопублікованою частиною розмови "Ніка та Майка" про Навального

Президент Білорусі Олександр Лукашенко пообіцяв здивувати неопублікованою частиною розмови "Ніка та Майка" про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це розповів головний редактор радіостанції "Говорит Москва" Роман Бабаян, який брав участь в інтерв'ю з Лукашенком.

Президент Білорусі наполягає на справжності запису. При цьому, на думку білоруських спецслужб, у "перехопленій" розмові беруть участь "не поляк і американець, а, як вважають фахівці, з акценту - це американці".

"Я дослівно не процитую, але сенс передам зараз. «Все, каже, наді мною почали сміятися, але я вам скажу так: даремно ви наді мною посміялися, це дуже серйозна історія, і це не ми придумали. Ми розгорнули станцію в Гродні (станція радіоелектронної розвідки, - ред.), вона у нас забезпечена суперсучасною технікою, у нас там працюють суперпрофесійні люди. Ми її перехопили. Це тільки шматочок цієї плівки. У нас є, каже, вся ця розмова, хочете послухати?.. Але, каже, я можу вам сказати, що це дурниця, це квіточки. Ви навіть не уявляєте, яка у нас є інформація і які ягідки ще попереду", - розповів Бабаян, цитуючи Лукашенка.

Нагадаємо, 3 вересня президент Білорусі розповів російському прем'єр-міністру Михайлу Мішустіну про перехоплення білоруською розвідкою "цікавої розмови" між Варшавою та Берліном, яка нібито доводить, що інформація про отруєння російського опозиційного політика Навального бойовою речовиною класу "Новачок" не відповідає дійсності.

На записі - голоси двох людей, один з яких - "Нік" з Берліна, інший - "Майк" з Варшави. Вони назвали у розмові Лукашенка "міцним горішком", що стало приводом для жартів у соцмережах.