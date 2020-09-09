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У Техасі вперше клонували коня Пржевальського

Учені використали клітини жеребця, який народився 1975 року в Британії.

У Техасі вперше клонували коня Пржевальського
Архивне фото
Фото: zverki.org

У Техасі народився клонований малюк коня Пржевальського.

Про це повідомляє зоопарк міста Сан-Дієго, передає "Голос Америки".

Зазначається, що коня змогли клонувати завдяки замороженому зразку ДНК, який зоопарк зберігав з 1980 року.

Для клонування використали клітини жеребця, який народився 1975 року в Британії. Згодом його переправили у США, де він жив до 1998 року.

"Це народження розширює можливості генетичного порятунку диких видів, що опинились під загрозою зникнення. Вдосконалені репродуктивні технології, в тому числі клонування, можуть врятувати види і дозволити нам відновити генетичне різноманіття, яке в інакшому разі було б з часом втрачене", - зазначив Рян Філан, виконавчий директор компанії Revive & Restore, яка брала участь у клонуванні.

Нагадаємо, у 2012 році китайці клонували "дієтичну" вівцю. Тварина була створена з геном, який відповідає за створення "правильних" жирів. 

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