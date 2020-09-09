З Максимом Знаком не вдається зв'язатися з 8:30. Останнє, що він написав - слово "маски".

У Білорусі затримали ще одного члена Координаційної ради опозиції: телефон Максима Знака недоступний з 8:30 ранку. Він устиг написати колегам, що хтось прийшов у штаб Віктора Бабарика, і слово "маски".

Про це в ексклюзивному коментарі LB.ua повідомив прессекретар штабу Бабарика Гліб Герман.

"З ним не вдається зв'язатися з 8:30 ранку. Мала бути конференція в штабі. Він виходив у зум. Я йому зателефонував. Він сказав, що, можливо, хтось прийшов, і поклав слухавку. Потім написав слово "маски", що означало, що до нього прийшли з обшуком", - повідомив Герман.

Він також додав, що, за останніми даними, Максима Знака затримано.

"Зараз у телеграм-каналах з'являються фотографії, де він у супроводі співробітників. Припускаємо, що він затриманий", - зазначив прессекретар.

Нагадаємо, 7 серпня з'явилася інформація про те, що прессекретар Координаційної ради Антон Родненков і виконавчий секретар Іван Кравцов не виходять на зв'язок після повідомлення про викрадення однієї з лідерок білоруської опозиції Марії Колесникової в центрі Мінська. Уранці 8 вересня державне ЗМІ Білорусі БЕЛТА заявило, що Колесникову нібито затримали під час спроби перетнути кордон з Україною. У білоруській прикордонній службі також заявили, що вона буцімто намагалася зробити це незаконно.

У Державній прикордонній службі України в коментарі LB.ua розповіли, що Колесникова не прибувала в українські прикордонні пункти пропуску, а також що Родненков і Кравцов проходили необхідні заходи.

ЗМІ повідомили, що Колесникова порвала свій паспорт, щоб її примусово не відправили з Білорусі в Україну. Про те, що Колесникова умисне унеможливила свій виїзд за кордон, повідомив і заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко: "Це було насильницьке видворення з рідної країни. Марію Колесникову не вдалося видворити з Білорусі через те, що ця смілива жінка зробила дії по унеможливленню її переміщення через кордон".

Він додав, що Родненков і Кравцов також виїхали з Білорусі "не з власної волі". Згодом у Держприкордонслужбі України в коментарі LB.ua також повідомили, що Родненкова та Кравцова пропустили на територію України. Вчора, 8 вересня, вони дали пресконференцію в Києві, на якій розповіли, що наразі не планують просити про політичний притулок в Україні.