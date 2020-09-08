Колесникову спробують знову видворити з Білорусі

З Мозирського прикордонного загону, де, ймовірно, утримували члена президії Координаційної ради Білорусі Марію Колесникову, виїхала колона техніки.

Про це в ексклюзивному коментарі LB.ua повідомив член президії Координаційної ради білоруської опозиції Максим Знак.

"У нас була інформація з кількох джерел, що вона затримана прикордонниками і знаходиться в Мозирському прикордонному загоні. Туди прибув її адвокат. Прикордонники не підтвердили цю інформацію. Але потім знову анонімні джерела написали, що вона там. Туди підійшли волонтери і розмістили фото, як туди прибуває різна техніка, мікроавтобуси, машина ДАІ. Потім прикордонкомітет визнав, що вона затримана і знаходиться у прикордонників. Це ж прозвучало з інших джерел. І от увечері ця колона з двох мікроавтобусів, машин ДАІ і ще якихось машин виїхала з прикордонного загону та кудись їде в цей час. Куди вона їде, поки незрозуміло - чи то в бік кордону, чи то в бік Мінська", - заявив він.

За словами Максима Знака, можливо, буде ще одна спроба видворення Марії Колесникової. Однак, зазначив член президії Координаційної ради, є й інші можливі варіанти розвитку подій.

"Паспорт можна було зробити за день. Можливо, буде ще якась спроба видворення. Хоча ясна річ, що вона добровільно, навіть з наявністю паспорта, не піде в сторону українського кордону. Принаймні, виходячи з її позиції і того, що хлопці розповіли. Вона, скоріше, буде наполегливо повертатися до Білорусі. Можливо, буде повторення цієї комедії з переходом кордону. З іншого боку, можливо, що вона прибуде до Мінська. Або буде в рамках якоїсь карної справи затримана - незрозуміло, якої, і за що. Або все-таки буде звільнена. Тому що виходячи з тієї історії, яку цього дня навіть президент оголошував в ході свого інтерв'ю, немає ніяких протиправних дій. Тобто якщо вона пройшла паспортний митний контроль, а потім її нібито викинули з машини, тут немає підстав для затримання", - заявив Максим Знак.

Нагадаємо, 7 вересня з'явилося повідомлення про викрадення однієї з лідерок білоруської опозиції Марії Колесникової в центрі Мінська. Згодом стало відомо про те, що був утрачений зв'язок ще з двома членами Координаційної ради Кравцовим і Родненковим. Уранці 8 вересня державне ЗМІ Білорусі БЕЛТА заявило, що Колесникову нібито затримали під час спроби перетнути кордон з Україною. У білоруській прикордонній службі також заявили, що вона буцімто намагалася зробити це незаконно.

У Державній прикордонній службі в коментарі LB.ua заявили, що Колесникова не прибувала в українські прикордонні пункти пропуску, а також що Родненков і Кравцов проходили необхідні заходи прикордонного контролю.

ЗМІ повідомили, що Колесникова порвала свій паспорт, щоб її примусово не відправили з Білорусі в Україну. Про те, що Колесникова умисне унеможливила свій виїзд за кордон, повідомив і заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко. Він додав, що Родненков і Кравцов також виїхали з Білорусі "не з власної волі". Згодом у Держприкордонслужбі України в коментарі LB.ua також повідомили, що Родненкова та Кравцова пропустили на територію України.