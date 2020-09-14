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У Житомирській області знайшли два пам'ятники Леніну

Обидва розташовані в Олевському районі. 

На вихідних проєкту "Декомунізація.Україна" стало відомо про два не демонтовані пам'ятники Володимиру Леніну в Олевському районі Житомирської області. Один розташований у Білокоровичах, інший - у Замисловичах. 

Про це LB.ua повідомив голова проєкту Вадим Позняков.

За словами голови Білокоровицької ОТГ Сергія Коцура, пам'ятники Леніну планують переробити в козака і вже запрошували скульптора. Але через вартість робіт зробити козака з Леніна планують уже наступного року. 

Білокоровичі, Житомирщина.
Фото: телеграм-канал/Декомунізація.Україна
Білокоровичі, Житомирщина.

За словами старости села Замисловичі Лариси Бабич, Леніна вони вже демонтували давно.

“Бувають часто випадки, коли місцеві чиновники пишуть відповіді “ми все демонтували”, а по факту пам'ятники як стояли, так і стоять. Зараз ми запросили фотофіксацію місця, де стояв пам'ятник, і якщо їх не демонтували — то після виборів поїдемо на Житомирщину” - розповів LB.ua Позняков.

Замисловичі, Житомирщина.
Фото: телеграм-канал/Декомунізація.Україна
Замисловичі, Житомирщина.

Ці пам'ятники Леніну мають бути демонтовані відповідно до Закону України “Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки.”

Нагадаємо, за даними Одеської обласної держадміністрації, пам'ятники Леніну донедавна залишалися в п'яти селах області: Виноградівка, Городнє, Залізничне, Калчева Болградського району, а також у Первомайському Захарівського району. Зараз залишився лише пам'ятник в селі Калчева, при цьому сільський голова подав у відставку через невиконання закону і кримінальну відповідальність.

Олександр РудомановОлександр Рудоманов, Корреспондент
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