Як українці захищають своє житло від бактерій і вірусів: пилососи, пароочищувачі та інші помічники

Українці захищають житла від «бацил» за допомогою функціональних пилососів та інших побутових девайсів. Адже з настанням осені страх «принести» додому з вулиці небезпечний вірус у багатьох тільки загострюється.
Для підтримки чистоти і прийняття інших профілактичних заходів користувачі застосовують різні пристрої.
Побутові пилососи
Для регулярного проведення клінінгових процедур люди вибирають:
- Поліфункціональні роботи-пилососи Electrolux, Samsung, Xiaomi. Ці пристрої збирають пил і шерсть, миють підлоги і обробляють їх ультрафіолетом.
- Миючі звичайні і вертикальні пристрої. Наприклад, мережеві та акумуляторні пилососи Karcher в Україні купують користувачі, які прагнуть отримати відмінні результати прибирання і при цьому заощадити електроенергію.
- Мініатюрні ручні моделі. Компактні девайси з батареєю придатні для боротьби з пилом у важкодоступних місцях, прибирання в автомобілях, в шафах, комодах.
Пароочищувачі
Українці для боротьби з мікробами вдаються до використання продуктивних домашніх пароочищувачів.
Пароочищувачі працюють без побутової хімії, тому їх експлуатація безпечна навіть для алергіків.
Зволожувачі повітря
Достатня вологість повітря в житловому приміщенні сприяє зміцненню імунітету і нормалізації роботи органів дихання. Крім того, в разі зараження ГРВІ показники відносної вологості безпосередньо впливають на швидкість одужання.
Експлуатація зволожувачів особливо актуальна після початку опалювального сезону.
Очищувачі повітря
Для ефективної фільтрації повітря застосовують:
- кухонні витяжки з функцією рециркуляції і відведення;
- кондиціонери, в конструкції яких передбачені фільтри тонкого очищення;
- зволожувачі з функцією очищення повітря (так звані «мийки»);
- портативні очисники.
Сенсорні дозатори для антисептиків
Багато містян розповідають, що при вході в квартиру спеціально встановлюють спеціальні сенсорні дозатори для дезінфікуючих засобів. Подібний захід дозволяє їм не торкатися побутових предметів брудними руками після приходу з вулиці.
Не забувають українці і про необхідність провітрювання, регулярного прання верхнього одягу, а також знезараження смартфонів і інших гаджетів, з якими доводиться контактувати найчастіше.