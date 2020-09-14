Як українці захищають своє житло від бактерій і вірусів: пилососи, пароочищувачі та інші помічники

Українці захищають житла від «бацил» за допомогою функціональних пилососів та інших побутових девайсів. Адже з настанням осені страх «принести» додому з вулиці небезпечний вірус у багатьох тільки загострюється.

Для підтримки чистоти і прийняття інших профілактичних заходів користувачі застосовують різні пристрої.

Побутові пилососи

Для регулярного проведення клінінгових процедур люди вибирають:

Поліфункціональні роботи-пилососи Electrolux, Samsung, Xiaomi. Ці пристрої збирають пил і шерсть, миють підлоги і обробляють їх ультрафіолетом. Миючі звичайні і вертикальні пристрої. Наприклад, мережеві та акумуляторні пилососи Karcher в Україні купують користувачі, які прагнуть отримати відмінні результати прибирання і при цьому заощадити електроенергію. Мініатюрні ручні моделі. Компактні девайси з батареєю придатні для боротьби з пилом у важкодоступних місцях, прибирання в автомобілях, в шафах, комодах.

Пароочищувачі

Українці для боротьби з мікробами вдаються до використання продуктивних домашніх пароочищувачів.

Пароочищувачі працюють без побутової хімії, тому їх експлуатація безпечна навіть для алергіків.

Зволожувачі повітря

Достатня вологість повітря в житловому приміщенні сприяє зміцненню імунітету і нормалізації роботи органів дихання. Крім того, в разі зараження ГРВІ показники відносної вологості безпосередньо впливають на швидкість одужання.

Експлуатація зволожувачів особливо актуальна після початку опалювального сезону.

Очищувачі повітря

Для ефективної фільтрації повітря застосовують:

кухонні витяжки з функцією рециркуляції і відведення;

кондиціонери, в конструкції яких передбачені фільтри тонкого очищення;

зволожувачі з функцією очищення повітря (так звані «мийки»);

портативні очисники.

Сенсорні дозатори для антисептиків

Багато містян розповідають, що при вході в квартиру спеціально встановлюють спеціальні сенсорні дозатори для дезінфікуючих засобів. Подібний захід дозволяє їм не торкатися побутових предметів брудними руками після приходу з вулиці.

Не забувають українці і про необхідність провітрювання, регулярного прання верхнього одягу, а також знезараження смартфонів і інших гаджетів, з якими доводиться контактувати найчастіше.