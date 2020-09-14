В Києві відкриють соціально-спортивні школи Фонду Реал Мадрид

Уже в жовтні в столиці відкриються соціально-спортивні школи Фонду Реал Мадрид. Заклади запрацюють у трьох районах міста: Подільському (ЗОШ № 243), Дніпровському (коледжі № 272 ім. В.О. Сухомлинського) та Дарницькому (ЗОШ № 62).

220 вихованців із соціально незахищених сімей зможуть безкоштовно займатися футболом та баскетболом. Окрім спортивних тренувань учні школи Фонду Реал Мадрид мають можливість поглиблювати шкільне навчання, вивчати іноземні мови, відвідувати музеї, театри, кінотеатри, лекції та екскурсії. Вихованців школи забезпечують харчуванням, спортивним інвентарем та формою.

Як наголошують у ГО «Епіцентр дітям» на відкриття шкіл очікують світових зірок футболу та баскетболу.

«Дуже сподіваємось, що епідеміологічна ситуація не погіршиться й ми зможемо вітати на відкритті нашої школи в Києві зірок світового спорту. Ми хочемо, щоби зустріч із всесвітньо відомими футболістами та баскетболістами подарувала дітям яскраву емоцію та надихнула на успіхи в навчанні», — говорить віце-президент ГО «Епіцентр дітям» Тарас Герега.

Він додає, що в школах працюватиме висококваліфікована команда професіоналів: координатори, соціальні працівники, тренери, вчителі, вихователі, психологи та волонтери. Зокрема, усі тренери пройшли курс навчання в тренерів-методистів Фонду Реал Мадрид.

Учні школи матимуть можливість відвідувати футбольні матчі та тренувальну базу «Реал Мадрида», проводити матчі з однолітками-вихованцями соціально-спортивних шкіл Фонду Реал Мадрид.

Проєкт втілюється в Україні вже не перший рік. Сьогодні, 14 вересня, понад 600 вихованців школи починають новий рік навчання в школах на Тернопільщині, Хмельниччині та в місті Ірпінь (Київська область).

Минулого року Фонд Реал Мадрид та ГО «Епіцентр дітям» уклали угоду про стратегічне партнерство. Завдяки цьому в кожній школі Фонду Реал Мадрид в Україні має можливість навчатися не 100, а 300 дітей, які отримають додаткові можливості із навчання та стажування в професіоналів «Реалу».

Директор з інституціональних зв’язків Фонду Реал Мадрид Еміліо Бутрагеньо відкриваючи школи в Ірпені та Хмельницькому високо оцінив співпрацю з українською стороною.

«Фонд Реал Мадрид, громадська організація «Епіцентр дітям» та компанія «Епіцентр К» формують команду, кожен із гравців якої має єдину спільну мету — покращити сьогодення та майбутнє українських дітей. Це та перемога, якої ми прагнемо в Україні», — підкреслив він.

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Фонд Реал Мадрид — це організація, що запроваджує соціальну діяльність ФК «Реал Мадрид» у всьому світі. На сьогодні працює 900 соціально-спортивних проєктів, спрямованих на виховання, інтеграцію та кооперацію для соціально захищених та незахищених верств населення, особливо для дітей віком 5–17 років, які опинилися в складних соціально-економічних умовах. Фонд нараховує понад 450 шкіл, подібних до проєкту, який сьогодні відкривається в Ірпені, у 80 різних країнах світу на 5 континентах. Кількість бенефіціарів діяльності проєкту досягає 105 000 кожного сезону.

В Україні перша школа Фонду Реал Мадрид та ГО «Епіцентр дітям» відкрилася 4 жовтня 2018 року в Тернополі.