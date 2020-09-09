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У чемпіонаті Польщі перед штрафним суперника воротар став в стінку, а польові футболісти на лінію воріт

Ноу-хау від поляків.

У чемпіонаті Польщі перед штрафним суперника воротар став в стінку, а польові футболісти на лінію воріт
Фото: Скриншот

Польський клуб "Сіарка Тарнобржег" з третього дивізіону в рамках 8-го туру на своєму полі зустрічався з "Оріета" і переміг - 2:1.

В одному ігровому епізоді футболісти "Сіарка" оригінально підійшли до побудови стінки перед штрафним ударом суперника.

Голкіпер команди Ієронім Зох зайняв місце в стінці поруч з польовими гравцями, тоді як кілька його одноклубників встали на лінії воріт.

Експеримент пройшов успішно - в натовпі на лінії воріт захиснику господарів вдалося вибити м'яч головою.

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