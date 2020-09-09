Польський клуб "Сіарка Тарнобржег" з третього дивізіону в рамках 8-го туру на своєму полі зустрічався з "Оріета" і переміг - 2:1.
В одному ігровому епізоді футболісти "Сіарка" оригінально підійшли до побудови стінки перед штрафним ударом суперника.
Голкіпер команди Ієронім Зох зайняв місце в стінці поруч з польовими гравцями, тоді як кілька його одноклубників встали на лінії воріт.
Експеримент пройшов успішно - в натовпі на лінії воріт захиснику господарів вдалося вибити м'яч головою.
In which Polish keeper Hieronim Zoch opts to put himself in the wall for a free-kick pic.twitter.com/DjPfBRi2yM— James Dart (@James_Dart) September 8, 2020