Польський клуб "Сіарка Тарнобржег" з третього дивізіону в рамках 8-го туру на своєму полі зустрічався з "Оріета" і переміг - 2:1.

В одному ігровому епізоді футболісти "Сіарка" оригінально підійшли до побудови стінки перед штрафним ударом суперника.

Голкіпер команди Ієронім Зох зайняв місце в стінці поруч з польовими гравцями, тоді як кілька його одноклубників встали на лінії воріт.

Експеримент пройшов успішно - в натовпі на лінії воріт захиснику господарів вдалося вибити м'яч головою.