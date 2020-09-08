У Єгипті викрали всі трофеї Кубка Африки, завойовані місцевою футбольною збірною

Їх було сім.

Конфедерація африканського футболу (КАФ) у своєму офіційному твіттері повідомила про інцидент у Єгипетській футбольній асоціації.

"КАФ стало відомо про зникнення трофеїв Кубка африканських націй (аналог чемпіонату Європи, - прим. LB.ua) із секретаріату Єгипетської футбольної асоціації.

Ми приголомшені цією новиною. Наші двері відкриті, і асоціація може розраховувати на нашу підтримку в пошуках цих безцінних трофеїв", - йдеться в повідомленні.

CAF has learnt with shock reports of missing AFCON trophies from the Egyptian Football Association secretariat. Our doors are open and the @EFA can count on our support in the search for the priceless memorabilia. pic.twitter.com/XSRYRGPzdj — CAF (@CAF_Online) September 6, 2020

Зазначимо, що "фараони", як називають збірну Єгипту, є 7-разовими володарями Кубка африканських націй. Уперше єгиптяни завоювали трофей у 1957 році, востаннє - у 2010-му. Також кубок діставався їм у 1959, 1986, 1998, 2006 і 2008 роках. Крім того, збірна двічі ставала срібним призером турніру (1962 та 2017 роки) і тричі - бронзовим (1963, 1970 і 1974).