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У Єгипті викрали всі трофеї Кубка Африки, завойовані місцевою футбольною збірною

Їх було сім.

У Єгипті викрали всі трофеї Кубка Африки, завойовані місцевою футбольною збірною
Кубок африканських націй
Фото: sport.ua

Конфедерація африканського футболу (КАФ) у своєму офіційному твіттері повідомила про інцидент у Єгипетській футбольній асоціації.

"КАФ стало відомо про зникнення трофеїв Кубка африканських націй (аналог чемпіонату Європи, - прим. LB.ua) із секретаріату Єгипетської футбольної асоціації. 

Ми приголомшені цією новиною. Наші двері відкриті, і асоціація може розраховувати на нашу підтримку в пошуках цих безцінних трофеїв", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що "фараони", як називають збірну Єгипту, є 7-разовими володарями Кубка африканських націй. Уперше єгиптяни завоювали трофей у 1957 році, востаннє - у 2010-му. Також кубок діставався їм у 1959, 1986, 1998, 2006 і 2008 роках. Крім того, збірна двічі ставала срібним призером турніру (1962 та 2017 роки) і тричі - бронзовим (1963, 1970 і 1974).

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