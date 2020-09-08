"Челсі" встановив рекорд АПЛ за сумою покупок протягом трансферного вікна, - ЗМІ

"Челсі" встановив новий рекорд Англійської прем'єр-ліги, витративши на новачків за одну літню трансферну кампанію більше грошей, ніж будь-який інший англійський клуб, повідомляє, Daily Mail.

Незважаючи на економічну кризу, спричинену пандемією COVID-19, клуб із Західного Лондона надзвичайно активний на трансферному ринку. Лише минулого тижня "пенсіонери" підписали вільними агентами Тіаго Сілву і Маланга Сарра, а також оформили перехід Кая Хаверца з "Баєра" за 89 млн фунтів.

Трохи раніше команду Френка Лемпарда поповнили Хакім Зієш з "Аякса", Тімо Вернер із РБ "Лейпциг" і Бен Чилвелл з "Лестера", які обійшлися лондонцям у 38, 53 і 50 млн фунтів відповідно.

Видання Daily Mail оцінює всі останні придбання "Челсі" у 231 млн фунтів. Тож установлено рекорд АПЛ - ще жоден клуб Ліги не витрачав так багато в будь-який трансферний період.

Попереднє досягнення належало "Манчестеру Сіті", який влітку 2017-го інвестував у зміцнення складу 227,5 млн фунтів.

Додамо, що трансферне вікно буде відкрито ще майже місяць. За інформацією видання, "Челсі" хоче переманити з "Вест Гема" гравця збірної Англії Деклана Райса, а також сподівається укласти угоду на 20 млн фунтів з воротарем "Ренна" Едуардом Менді.