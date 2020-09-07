Перед стартом Англійської прем'єр-ліги два ключові гравці "Манчестер Сіті" заразилися коронавірусом

Емеріка Ляпорта і Ріяда Мареза помістили на карантин.

Лондонським дербі "Фулгем - "Арсенал" в найближчу суботу стартує Англійська прем'єр-ліга.

Однак серед учасників АПЛ виявлено два випадки зараження футболістами коронавірусом. Йдеться про захисника Емеріка Ляпорта і нападника Ріяда Мареза, що представляють віце-чемпіона Англії "Манчестер Сіті".

Їх помістили на карантин і ізолювали від решти команди. Як повідомляє офіційний сайт "городян", ні Ляпорт, ні Марез не відчувають симптомів хвороби.

Додамо, що матч першого туру проти "Астон Вілли" підопічні Хосепа Гвардіоли пропускають, так як були задіяні в європейській кампанії.

Свій перший матч нового сезону "Сіті" зіграє проти "Вулверхемптона" 21 вересня.