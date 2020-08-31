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Гвардіола прибув у Барселону на зустріч із Мессі

Хосеп хоче особисто з'ясувати перспективу трансферу Лео.

Гвардіола прибув у Барселону на зустріч із Мессі
Хосеп Гвардіола и Ліонель Мессі
Фото: EPA/UPG

Наставник "Манчестера Сіті" Хосеп Гвардіола прибув у столицю Каталонії зустрітися з капітаном "Барселони" Ліонелем Мессі, повідомляє xsport.ua, посилаючись на Sky Sports.

Головний тренер "городян" хоче особисто обговорити майбутнє аргентинця.

Зазначимо, англійський клуб є головним претендентом в боротьбі за Лео.

Тим часом "Барселона" не має наміру відпускати Ліонеля без виплати повної клаусули в розмірі 700 млн євро.

Додамо, що вояж Гвардіоли в Барселону не пройде для нього безслідно. По поверненню з Іспанії Хосеп муситиме пройти 14-денний карантин.

Тож іспанський фахівець зможе повернутися до роботи в клубі щонайшвидше 13 вересня.

Нагадаємо, "Манчестер Сіті" розпочне новий сезон 21 вересня матчем АПЛ проти "Вулвергемптона".

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