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Фінал першої шахової онлайнової олімпіади завершився гучним скандалом

Команди поділили перше місце.

Фінал першої шахової онлайнової олімпіади завершився гучним скандалом
Фото: chess.com

Збірні Індії та Росії оголошено переможцями першої шахової онлайнової олімпіади після того, як два індійських гравці опинилися офлайн під час фінального матчу, повідомляє ВВС.

Зазначимо, що перший фінальний мініматч між цими командами завершився нічиєю - 3:3. А в другому росіяни перемогли з рахунком 4,5:1,5. Але збірна Індії оскаржила підсумок.

Як виявилося, індійці Ніхал Сарін і Дівя Дешмух втратили час через розрив інтернет-з'єднання.

Тож керівництво FIDE вирішило нагородити обидві збірні золотими нагородами. Це було зроблено через відсутність конструктиву в діях апеляційного комітету організації.

Це вже другий скандал за час проведення онлайнової олімпіади. У чвертьфіналі між Вірменією й Індією виникла аналогічна ситуація з розривом з'єднання і втратою очок, після чого представники Вірменії оскаржили результат.

Однак ФІДЕ не підтримало скаргу вірменської збірної, через що шахісти вирішили не виходити на другий чвертьфінальний матч.

Онлайн-версія змагань шахової олімпіади проводиться вперше через коронавірус.

У турнірі взяли участь понад 160 країн.

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