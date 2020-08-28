Мессі провів другу зустріч з головним тренером "Барселони"

Відбулася друга розмова капітана "Барселони" Ліонеля Мессі з новим наставником "блаугранас" Рональдом Куманом, де аргентинець підтвердив своє бажання покинути клуб, повідомляє Sky Sports.

З цього приводу аргентинець найближчим часом має намір провести прес-конференцію, де публічно повідомить про те, що покине каталонський клуб.

Також Мессі не має наміру шантажувати керівництво клубу своїм можливим уходом у разі відсутності змін в адміністративному складі - Ліонель повністю зосереджений на переході в інший клуб.

Відзначимо, що за інсайдерською інформацією Лео наполягає на одному з пунктів контракту, який дозволяє йому безкоштовно піти протягом 10 днів після фіналу Ліги чемпіонів. Цей термін технічно закінчився 10 червня після того, як спочатку матч був запланований на 30 травня, але був відкладений до 23 серпня через коронавируса.

Нагадаємо, що активну роботу по переходу Мессі ведуть ПСЖ і "Манчестер Сіті". У гонку за 33-річним нападником включився і міланський "Інтер".

Спочатку Лео повідомив про плани залишити клуб ще під час першої зустрічі з Куманом. На рішення Мессі вплинули гучний виліт "Барселони" від "Баварії" в Лізі чемпіонів (2:8), слив його діалогу з Куманом, а останньою краплею для Ліонеля стали плани тренера розлучитися з Луїсом Суаресом.

У минулому сезоні аргентинець забив 31 м'яч і віддав 26 результативних передач в 44 матчах за "Барселону".

"Блаугранас" вперше за 12 років завершили сезон без трофеїв.